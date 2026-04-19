Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ διήρκησε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο.

Το Ιράν ξανάκλεισε χθες αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, σε αντίποινα, όπως είπε, για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, τρεις ημέρες πριν τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές είναι «ακόμη μακριά» από την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες πρωί Σαββάτου ότι ανακτά τον «αυστηρό έλεγχο» των Στενών, ανακαλώντας την απόφασή της μια μέρα πριν να ανοίξει ξανά αυτή τη κομβικής σημασίας θαλάσσια οδό μέσω της οποίας διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Λίγο έπειτα από αυτήν την ανακοίνωση εκ νέου αποκλεισμού των Στενών, τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από αυτή τη θαλάσσια οδό δέχτηκαν πυρά.

«Κάθε προσπάθεια προσέγγισης των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και πλοία που παραβιάζουν το κλείσιμο θα στοχοποιούνται», προειδοποίησαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Ωρες αργότερα, πλοία δέχθηκαν πυρά ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά. Ανάμεσά τους, δύο πλοία που με ινδική σημαία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, όπως τόνισε το Νέο Δελχί, το οποίο κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή σε απάντηση.

«Δεν μπορούν να εκβιάζουν» τις ΗΠΑ, αντέδρασε οργισμένος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην νέα στροφή της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να επιβάλουν μια πολιορκία» στα Στενά του Ορμούζ, απάντησε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ.

Μετά από περισσότερο από ένα μήνα πολέμου που έχει αφήσει χιλιάδες νεκρούς, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, και προκάλεσε μεγάλες αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία, η ανακοίνωση της επαναλειτουργίας των Στενών την Παρασκευή ώθησε προς τα πάνω τις χρηματαγορές και οι τιμές πετρελαίου κατέγραψαν απότομη πτώση.

Διπλωματική χορογραφία

Η επιστροφή στη σκληρή γραμμή, [πυ κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές όταν αυτ΄ς ανοίξουν τη Δευτέρα, έρχεται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής προσπάθειας για επιστροφή του Ιράν και των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου συνομιλιών στις 12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ. Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε ότι «εργάζεται ακούραστα» προς την επίτευξη αυτού του στόχου, μαζί με το Πακιστάν.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του, ένα κομβικό θέμα στις διαπραγματεύσεις, κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε.

Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο ξανά χθες Σάββατο για «πολύ καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, η ιρανική πλευρά, για άλλη μια φορά, έδωσε άλλη εκδοχή. «Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα», είπε το βράδυ του Σαββάτου ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. «Είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, τόνισε σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.

Ο τελευταίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στις 11-12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα, «καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Γαλιμπάφ. Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», συμπλήρωσε.

Η Τεχεράνη έλαβε «νέες προτάσεις» από την Ουάσινγκτον για συνομιλίες που αποσκοπούν σε έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε χθες το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα κάνουν «κανέναν συμβιβασμό».

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Στον Λίβανο, το άλλο μέτωπο του πολέμου, χθες, ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, σε ενέδρα εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε την επόμενη μέρα από την έναρξη ισχύος δεκαήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, αποδόθηκε στη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εγκαθίδρυσε μια «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης στον νότιο Λίβανο, όπως στη Λωρίδα της Γάζας και πραγματοποιεί πλήγματα από χθες εναντίον υπόπτων που προσεγγίζουν τα στρατεύματά του. Ανακοίνωσε επίσης ότι ένας από τους στρατιώτες του σκοτώθηκε την Παρασκευή, την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, σε ένα περιστατικό στην ίδια περιοχή.

Σήμερα Κυριακή πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ένας ακόμη Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι ακόμη εννέα στρατιώτες τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ένας σοβαρά.

«Μια εκεχειρία σημαίνει πλήρη παύση όλων των εχθροπραξιών. Δεδομένου ότι δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, και θα απαντήσουν σε τυχόν παραβιάσεις», δήλωσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, υποστηρίζοντας ότι μια εκεχειρία δεν μπορεί να είναι «μονομερής».

Στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, πολλοί κάτοικοι άδραξαν την ευκαιρία της εκεχειρίας, γυρώντας για να δουν την κατάσταση στα σπίτια τους πριν επιστρέψουν στο να ζουν σε σκηνές, υπό το φόβο ότι μια επανάληψη των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή.

Ο πόλεμος στον Λίβανο ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε αντίποινα για τον ισραηλινο-αμερικανικό πόλεμο κατά του Ιράν. Οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 2.300 ανθρώπους και εκτόπισαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο, σύμφωνα με τις αρχές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ