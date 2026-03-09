Σε ανάρτηση στα ελληνικά προχώρησε ο Γάλλος Πρόεδος, Εμάνουελ Μακρόν μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδη και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει, «στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον».

Σημειώνει ότι, «λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».

«Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο. Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης» καταλήγει.

