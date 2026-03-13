Σειρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της αεροπορικής βάσης Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία για πιθανό περιστατικό αεράμυνας.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, γύρω στις 03:24 τοπική ώρα ακούστηκαν σειρήνες στην ευρύτερη περιοχή των Αδάνων, ενώ φέρεται να τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού η βάση του Ιντσιρλίκ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για έκρηξη στον αέρα, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για πύραυλο που καταστράφηκε από σύστημα αεράμυνας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη νομαρχία Αδάνων ή το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το περιστατικό.


Το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Νωρίτερα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι βαλλιστικός πύραυλος που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, θραύσματα του πυραύλου έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή της επαρχίας Γκαζιαντέπ, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Τουρκικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι τουλάχιστον δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Τουρκία αναχαιτίστηκαν από νατοϊκές δυνάμεις, ενώ η Τεχεράνη είχε διαψεύσει ότι προχώρησε σε εκτόξευση πυραύλων προς τουρκικό έδαφος.

Μετά τα περιστατικά αυτά, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot του ΝΑΤΟ αναπτύχθηκαν στη Μαλάτεια, ενισχύοντας την αεράμυνα της χώρας.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Αμερικανικό τάνκερ συνετρίβη στο Ιράκ-Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Χεζμπολάχ

 