Σειρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της αεροπορικής βάσης Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, προκαλώντας ανησυχία για πιθανό περιστατικό αεράμυνας.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, γύρω στις 03:24 τοπική ώρα ακούστηκαν σειρήνες στην ευρύτερη περιοχή των Αδάνων, ενώ φέρεται να τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού η βάση του Ιντσιρλίκ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για έκρηξη στον αέρα, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για πύραυλο που καταστράφηκε από σύστημα αεράμυνας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη νομαρχία Αδάνων ή το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το περιστατικό.





Multiple reports of air raid sirens sounding at Incirlik airbase in Turkey



Footage from the area shows what appears to be a ballistic missile flying overhead in the general vicinity of the AB



pic.twitter.com/jUjKK1QtAw — Faytuks News (@Faytuks) March 13, 2026

More reported footage of the BM over Turkeypic.twitter.com/4r1DYyiy9H — Faytuks News (@Faytuks) March 13, 2026

#adana #anlık

İtfaiyeler yola çıktı adanadan şuan inşallah kimse zarar görmemiştir pic.twitter.com/OAsI6mJD1f — Onur Yavuz (@onuroyz) March 13, 2026

Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Adana'da çok sayıda vatandaş saat 03.30 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarına yönelik bildirimde bulundu. İncirlik Üssü'nden siren sesleri duyuldu. Bir süre sonra gökyüzünde parıltılı bir cismin düştüğü kameralara yansırken, bölgeye yönelen bir füzenin havada imha… pic.twitter.com/jz6dwNOryB — Adana Masası (@adanamasasi) March 13, 2026



Το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Νωρίτερα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι βαλλιστικός πύραυλος που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, θραύσματα του πυραύλου έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή της επαρχίας Γκαζιαντέπ, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Τουρκικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι τουλάχιστον δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Τουρκία αναχαιτίστηκαν από νατοϊκές δυνάμεις, ενώ η Τεχεράνη είχε διαψεύσει ότι προχώρησε σε εκτόξευση πυραύλων προς τουρκικό έδαφος.

Μετά τα περιστατικά αυτά, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot του ΝΑΤΟ αναπτύχθηκαν στη Μαλάτεια, ενισχύοντας την αεράμυνα της χώρας.



Διαβάστε επίσης: LIVE: Αμερικανικό τάνκερ συνετρίβη στο Ιράκ-Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Χεζμπολάχ