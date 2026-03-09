Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου.

«Στέλνουμε ένα κοινό ηχηρό και αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι τρεις χώρες αποδεικνύουν έμπρακτα τη συνεργασία και τη στήριξή τους σε περιόδους προκλήσεων.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι ενέργειες που λαμβάνονται έχουν αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα. «Λειτουργούμε αμιγώς αμυντικά. Αποκλειστικά και μόνο για αμυντική θωράκιση ενός κράτους της ΕΕ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν χωρά κανένας εφησυχασμός», καθώς, όπως σημείωσε, «τέτοιες συρράξεις συνοδεύονται συχνά με μετακινήσεις πληθυσμών».

Απευθυνόμενος στον κυπριακό λαό, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συμπαράστασης και ενότητας: «Αδέρφια Κύπριοι βρίσκομαι εδώ μαζί με όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της γης», υπογράμμισε.