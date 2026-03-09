Κλήση για κατάρρευση μέρους διατηρητέας οικοδομής στη Λευκωσία σε ανοιχτό χώρο που χρησιμοποιείτο ως χώρος στάθμευσης, έλαβε το απόγευμα της Κυριακής η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για το περιστατικό ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λευκωσίας με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα.

«Από την κατάρρευση επηρεάστηκε ένα όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο πλησίον της οικοδομής. Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενήργησαν εκτεταμένες έρευνες τόσο στο εσωτερικό της οικοδομής, όσο και κάτω από τα μπάζα, χωρίς να εντοπιστεί οποιοδήποτε παγιδευμένο πρόσωπο», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

«Με τη λήξη των ερευνών, η σκηνή παραδόθηκε στην Αστυνομία», καταλήγει η ενημέρωση

Πηγή: ΚΥΠΕ