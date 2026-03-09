Η κυβέρνηση προχωρεί σε εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών, με στόχο την αποφυγή των σοβαρών προβλημάτων συντονισμού που καταγράφηκαν την περσινή χρονιά. Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται η δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και η καθιέρωση του θεσμού του Εθνικού Συντονιστή, ενώ ήδη προωθούνται προσωρινές λύσεις ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Φιλελεύθερος, τα σχετικά νομοσχέδια που επεξεργάζονται τα Υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να κατατεθούν σύντομα στη Βουλή. Στόχος είναι η ενοποίηση των διάσπαρτων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση κρίσεων, δημιουργώντας έναν ενιαίο και αποτελεσματικό μηχανισμό πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών.

Προσωρινός συντονιστής για το καλοκαίρι

Μέχρι την ψήφιση του νέου πλαισίου, αποφασίστηκε όπως ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νίκος Λογγίνος αναλάβει ρόλο συντονιστή για τις πυρκαγιές κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Μέχρι σήμερα, τον συντονισμό είχε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου.

Ο κ. Λογγίνος θα έχει την ευθύνη συντονισμού μεταξύ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Τμήματος Δασών σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών, με στόχο να τερματιστούν οι χρόνιες διαφωνίες για το ποια υπηρεσία έχει την επιχειρησιακή ευθύνη. Όταν ο ίδιος αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή, τη θέση του στην Πυροσβεστική θα αναλαμβάνει ο πύραρχος Χριστόφορος Στυλιανού, ένας από τους βοηθούς διευθυντές της υπηρεσίας.

Η σχετική απόφαση αναμένεται να εγκριθεί σύντομα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου τον Μάιο.

Το μάθημα από την πυρκαγιά στη Μαλιά

Οι αλλαγές αυτές έρχονται ως απάντηση στα σοβαρά προβλήματα συντονισμού που παρατηρήθηκαν πέρσι, ιδιαίτερα κατά τη φονική πυρκαγιά στη Μαλιά, όπου διαπιστώθηκαν σημαντικά κενά συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικής, Τμήματος Δασών, Πολιτικής Άμυνας και Αστυνομίας.

Η εμπειρία εκείνης της καταστροφής ανέδειξε την ανάγκη για ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων και σαφή αλυσίδα διοίκησης, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων σε κρίσιμες στιγμές.

Ποιος προορίζεται για Εθνικός Συντονιστής

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας προορίζεται ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Γεώργιος Τζιτζικώστας, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του το 2025.

Ο κ. Τζιτζικώστας θεωρείται ότι διαθέτει την εμπειρία και τις επιχειρησιακές γνώσεις για τον ρόλο, έχοντας ήδη εμπλακεί στον συντονισμό επιχειρήσεων κατά την περσινή μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό, όταν η Εθνική Φρουρά διαχειριζόταν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Ενιαίος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Η δημιουργία του νέου μηχανισμού είχε αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2025. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας και σε αυτό θα μεταφερθούν:

η Πυροσβεστική Υπηρεσία,

το προσωπικό του Τμήματος Δασών που ασχολείται με τη δασοπροστασία,

το Τμήμα Πολιτικής Άμυνας.

Ο Εθνικός Συντονιστής θα έχει την ευθύνη του κεντρικού συντονισμού όλων των υπηρεσιών σε περιπτώσεις πυρκαγιών, σεισμών, ακραίων καιρικών φαινομένων και άλλων φυσικών καταστροφών.

Μεταρρύθμιση με ευρωπαϊκή στήριξη

Η μεταρρύθμιση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου που ξεκίνησε το 2023, με χρηματοδότηση από τη DG REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τεχνική υποστήριξη του γαλλικού οργανισμού Expertise France.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ευρωπαϊκών προδιαγραφών συστήματος πολιτικής προστασίας, ικανού να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και τα ακραία φυσικά φαινόμενα.