"Η Μελόνι είναι εξαρετικη ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει", δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Corriere della Sera.

"Η Τζόρτζια Μελόνι είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει και είναι φίλη μου. Αγαπώ την Ιταλία και την θεωρώ σπουδαία ηγέτιδα", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας Corriere della Sera, σχετικά με την απόφαση της Ιταλίας να αποστείλει φρεγάτα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ