Ο Βρετανός Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου David Lammy να δηλώνει ότι η προστασία των βρετανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων στην Κύπρο αποτελεί νόμιμη άσκηση άμυνας.

Μιλώντας στο BBC, ο Λάμι τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν «πολύ σαφές» πως δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει στην αρχική επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Βρετανία θα στηρίξει αμυντικές ενέργειες όταν οι δυνάμεις της δέχονται επίθεση.

«Είναι απολύτως νόμιμο να προστατεύουμε τον κόσμο μας και το προσωπικό μας. Σε τέτοιες συνθήκες έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα επιχειρησιακά μέσα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και πλήγματα σε βάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν, με στόχο την αποτροπή επιθέσεων, θα μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμα.



Έντονες επικρίςεις και σχολιασμό προκάλεσε η λανθασμένη δήλωση του Lammy ότι η Κύπρος είναι μέλος του NATO





David Lammy: "... because Cyprus is part of NATO"



erm, Cyprus is not a member of NATO. Maybe its just a slip of the tongue? Except he repeats the claim just a minute later



"... Cyprus is a NATO country"



Does the deputy PM not know that Cyprus isn't a member of a NATO? pic.twitter.com/1krEinp1mV — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) March 6, 2026



Ο Βρετανός υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι το Λονδίνο είχε ενισχύσει εκ των προτέρων την παρουσία του στην Κύπρο ήδη από τις αρχές του έτους, προετοιμαζόμενο για πιθανή κλιμάκωση. Όπως ανέφερε, περίπου 400 επιπλέον στελέχη έχουν αναπτυχθεί στο νησί για αποστολές αεράμυνας.

Παράλληλα, η Βρετανία έχει αναπτύξει στην περιοχή μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon και F-35 Lightning II, ενώ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έχουν στείλει πολεμικά πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ερώτηση για την καθυστέρηση στην άφιξη του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ο Λάμι απάντησε ότι το συγκεκριμένο πλοίο δεν αποτελεί το μοναδικό μέσο άμυνας που διαθέτει η Βρετανία στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η βρετανική αεροπορία ήδη επιχειρεί για την προστασία των δυνάμεων στο νησί.

Την ίδια στιγμή, η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται σε επιχείρηση εκκένωσης πολιτών από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Λάμι, περίπου 6.500 Βρετανοί έχουν ήδη επιστρέψει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ συνολικά 100.000 Βρετανοί πολίτες έχουν δηλώσει την παρουσία τους στην περιοχή.



