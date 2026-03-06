Στον καθαρό ουρανό πάνω από την Ιορδανία, το βράδυ της Δευτέρας, ένας Βρετανός πιλότος μαχητικού κατέγραψε μια μικρή αλλά συμβολική στιγμή στην ιστορία της βρετανικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, πετώντας επί τέσσερις ώρες με ένα μαχητικό Lockheed Martin F-35 Lightning II, σε σχηματισμό με δύο Eurofighter Typhoon, το ραντάρ του εντόπισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed drone.

Ο Βρετανός εκτόξευσε δύο πυραύλους ASRAAM και κατέρριψε τα drones. Με αυτή την ενέργεια έγινε ο πρώτος πιλότος της Royal Air Force που καταρρίπτει στόχο σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες με το stealth μαχητικό F-35.

Ο ίδιος περιέγραψε την επιχείρηση ως ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου. Σε τέτοιες συνθήκες, εξήγησε, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος λανθασμένης αναγνώρισης στόχου και πλήγματος σε φίλιες δυνάμεις. «Υπάρχουν πολλά μέσα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που κινούνται προς και από την περιοχή επιχειρήσεων. Για αυτό η κύρια ανησυχία μου ήταν πρώτα να επιβεβαιώσω τι ακριβώς είναι ο στόχος πριν ανοίξω πυρ», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, υπήρχε επαρκής χρόνος για διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ του ίδιου και των δύο Typhoon που βρίσκονταν στον αέρα.

Δεν υπήρξε, όπως λέει, στιγμή πανηγυρισμού μετά την κατάρριψη. Η προτεραιότητα ήταν να στρέψει αμέσως το αεροσκάφος και να διαπιστώσει αν υπήρχαν και άλλα drones στην περιοχή. «Αυτό που σε απασχολεί περισσότερο είναι να βεβαιωθείς ότι κατέρριψες τον σωστό στόχο και ότι τοποθέτησες το αεροσκάφος στη σωστή θέση», σημείωσε. «Δεν υπάρχει αίσθηση ευφορίας. Απλώς απομακρύνεσαι και συνεχίζεις τη δουλειά».

Ο πιλότος απογειώθηκε από τη βάση RAF Akrotiri, τη βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση στην Κύπρο που δέχθηκε πλήγμα από drone το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πιθανότατα εκτοξεύθηκε από τη φιλοϊρανική οργάνωση Hezbollah στον Λίβανο και στόχευε υπόστεγο όπου σταθμεύουν αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Η ενέργεια θεωρείται μέρος του ευρύτερου κύκλου αντιποίνων που ακολούθησε τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Το drone που έπληξε τη βάση είχε καταφέρει να διαφύγει των συστημάτων άμυνας, πιθανότατα λόγω του μικρού μεγέθους και της χαμηλής ταχύτητάς του – χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με τον πιλότο, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την αναχαίτιση τέτοιων στόχων.

«Είναι τόσο μικρά και δύσκολο να εντοπιστούν που δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν κι άλλα στην περιοχή. Και όταν στρέφεις το αεροσκάφος σου για να τα καταρρίψεις, ταυτόχρονα παύεις να ελέγχεις με το ραντάρ την κατεύθυνση από όπου μπορεί να έρχονται τα επόμενα», εξήγησε.

Ωστόσο, τα drones που κατέρριψε – όπως ανέφερε – ήταν «πολύ διαφορετικά» από εκείνο που έπληξε τη βάση ένα 24ωρο νωρίτερα, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει διαφορετική προέλευση ή αποστολέα.

Επιστρέφοντας στη βάση τις πρώτες πρωινές ώρες, οι πιλότοι γιόρτασαν λιτά την επιτυχία τους πίνοντας γνωστή κυπριακή μπύρα. «Ήπιαμε μία μπίρα την ώρα της ανατολής και μετά έπρεπε να πάω για ύπνο, γιατί την επόμενη ημέρα είχα ξανά υπηρεσία», είπε.

«Αυτή την περίοδο επιχειρούμε σε πολύ υψηλό επιχειρησιακό ρυθμό. Όταν τελειώσει όλο αυτό – όποτε κι αν τελειώσει – τότε είμαι βέβαιος ότι θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει».

