Ευχαριστίες προς τις οικογένειες των Βρετανών στρατιωτικών που απομακρύνθηκαν από τη βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο εξέφρασε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, υπογραμμίζοντας ότι στηρίζουν το προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις με drones.

Όπως ανέφερε επισκεπτόμενος τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι σήμερα, πολλές οικογένειες που διαμένουν στη βάση μεταφέρθηκαν προσωρινά σε ξενοδοχεία, έπειτα από απόφαση που ελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν, όπως είπε, κατέστη σαφές ότι το ιρανικό καθεστώς κλιμακώνει τις απειλές και προχωρεί σε ολοένα πιο εκτεταμένα και αδιάκριτα πλήγματα στην περιοχή.

«Το πρώτο μήνυμά μου είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στηρίζετε το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται στην Κύπρο και κάνει μια εξαιρετική δουλειά», δήλωσε ο Χίλι, προσθέτοντας ότι πολλοί Βρετανοί αλλά και πολίτες της Κύπρου θα ήθελαν να εκφράσουν την ίδια ευγνωμοσύνη.



Ο Βρετανός υπουργός τόνισε επίσης ότι η στρατιωτική παρουσία της χώρας στο νησί έχει ενισχυθεί σημαντικά, με περίπου 400 επιπλέον Βρετανούς στρατιωτικούς να έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμυνας και της προστασίας τόσο της βάσης όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Αναφερόμενος στο περιστατικό κατά το οποίο ιρανικής προέλευσης drone κατάφερε να πλήξει τη βάση, ο Χίλι σημείωσε ότι καμία αμυντική διάταξη δεν μπορεί να αποτρέψει απολύτως κάθε επίθεση.

«Πρόκειται για ένα μικρό drone. Η καλύτερη εκτίμησή μας είναι ότι εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και όχι από το Ιράν», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τα αμυντικά συστήματα στην Κύπρο, αυξάνοντας τα επίπεδα επιτήρησης με ραντάρ, τα συστήματα αντιμετώπισης drones καθώς και τις δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου.

«Είχαμε ήδη προχωρήσει σε ενίσχυση της αεράμυνας εβδομάδες πριν ξεκινήσει η κρίση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία των βάσεων και του προσωπικού μας», κατέληξε.





"I'm very proud of the support they give"🗣️



The Defence Secretary has thanked personnel defending the Middle East and Europe on a visit to Cyprus



John Healey was quizzed on how an Iranian drone was able to pierce the layers of defence at Britain's most important overseas base pic.twitter.com/mQl3CIlkpS — BFBS Forces News (@ForcesNews) March 5, 2026

