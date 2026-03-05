Το Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιεί για πιθανή τρομοκρατική απειλή στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι επιθέσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν και καλώντας τους πολίτες του να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Σύμφωνα με οδηγία ασφάλειας που δημοσιεύθηκε σε ταξιδιωτική ενημέρωση της βρετανικής κυβέρνησης, υπάρχει υψηλή απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων παγκοσμίως που ενδέχεται να επηρεάσουν βρετανικά συμφέροντα και Βρετανούς πολίτες. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ομάδες ή άτομα που θεωρούν το Ηνωμένο Βασίλειο στόχο ενδέχεται να πραγματοποιήσουν επιθέσεις.





#Cyprus: Updated assessment that terrorist attacks in Cyprus cannot be ruled out.https://t.co/6VF97DCrWL pic.twitter.com/1FEZXiKKLT — FCDO Travel Advice (@FCDOtravelGovUK) March 5, 2026

Η ενημέρωση αναφέρει ότι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κύπρο δεν μπορούν να αποκλειστούν, ενώ σημειώνεται ότι πιθανές επιθέσεις θα μπορούσαν να είναι αδιάκριτες και να σημειωθούν σε χώρους που επισκέπτονται ξένοι πολίτες.

Παράλληλα, η βρετανική Αντιτρομοκρατική Αστυνομία παρέχει οδηγίες προς τους ταξιδιώτες για το πώς μπορούν να παραμείνουν ασφαλείς στο εξωτερικό και τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης. Οι βρετανικές αρχές καλούν τους πολίτες τους να παραμένουν σε εγρήγορση και να προσέχουν το περιβάλλον τους κατά την παραμονή τους στο νησί.

Σχόλιο Κόμπου

Σχολιάζοντας την οδηγία, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος εξήγησε πως «υπάρχει μία γενική κατεύθυνση στις οδηγίες του ΗΒ όσον αφορά την επικινδυνότητα ως προς τρομοκρατικής φύσεων χτυπήματα σε σχέση με βρετανούς πολίτες όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Κατόπιν των εξελίξεων των τελευταίων ημερών έγινε αυτή η προσθήκη. Έχει προκύψει το περιστατικό με την επίθεση στις βρετανικές βάσεις άρα δρώντας προληπτικά εισήγαγαν αυτή την παράμετρο».





