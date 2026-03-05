Η κατάσταση πολλών καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας προκαλεί προβληματισμό στους πολίτες.

Η εικόνα που παρουσιάζουν αρκετά από αυτά δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα καταφύγια βρίσκονται σε υπόγεια πολυκατοικιών ή δημόσιων κτιρίων και η συντήρηση τους φαίνεται να μην είναι επαρκής. Υγρασία, φθαρμένες εγκαταστάσεις, ελλιπής εξοπλισμός αλλά και περιορισμένη σήμανση είναι μερικά από τα ζητήματα που παρατηρούνται.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο τα συγκεκριμένα καταφύγια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

Παράλληλα, πολίτες καταγγέλλουν στο SigmaLive ότι στην εφαρμογή της Πολιτικής Άμυνας SafeCY οι διευθύνσεις και αριθμοί των καταφυγίων είναι λάθος, ενώ οι φωτογραφίες των τοποθεσιών δεν είναι αρκετά κατατοπιστικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Πολιτική Άμυνα ανακοίνωσε μέσω του εκπροσώπου της ότι θα γίνει επιθεώρηση των καταφυγίων σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για επαναξιολόγηση και επανέλεγχο τους.

Στην πιο κάτω εικόνες, σύμφωνα με αναγνώστη του SigmaLive οι διευθύνσεις είναι λάθος, ένω οι φωτογραφίες δεν φανερώνουν ακριβώς την τοποθεσία των καταφυγίων.

Διαβάστε επίσης: Πολιτική Άμυνα: Θα προχωρήσουν σε επαναξιολόγηση και επανέλεγχο των καταφυγίων