Θα γίνει επιθεώρηση των καταφυγίων σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες για επαναξιολόγηση και επανέλεγχο τους, είπε στο ΚΥΠΕ, και ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να εντοπίσουν το πλησιέστερο καταφύγιο μέσω της εφαρμογής SafeCY ή επικοινωνώντας με το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Άμυνας στο +357 22 403 451 ή +357 22 403 452. Συστήνεται στους πολίτες όπως εντοπίσουν από προηγουμένως το πλησιέστερο καταφύγιο στο χώρο όπου βρίσκονται. Συστήνεται, παράλληλα, όπως ετοιμάσουν το δικό τους Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης, που να περιέχει βασικά είδη, όπως νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας, προσωπικά είδη υγιεινής, μάσκα σκόνης, κουτί Πρώτων Βοηθειών, φανάρι, μπαταρίες και φορητό φορτιστή, ραδιοφωνάκι με μπαταρία, πολυεργαλείο, σφυρίχτρα, φάρμακα, σημαντικά έγγραφα, μετρητά, λίγα ρούχα, και παιδικές τροφές αν έχουν παιδιά. Σε περίπτωση συναγερμού συστήνεται ψυχραιμία , να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, και να έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές ενημέρωσης.

Συνεχίζεται η παρουσία της Πολιτικής Άμυνας στο Ακρωτήρι

Ερωτηθείς για την παρουσία μελών της Δύναμης στο Ακρωτήρι, ο κ. Λιασίδης είπε ότι συνεχίζεται η παρουσία της Πολιτικής Άμυνας στην περιοχή Ακρωτηρίου, μέχρις ότου γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης και δοθούν άλλες οδηγίες.

Υπενθυμίζεται ότι προχθές το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι η κατάσταση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, οπότε και θα επανεξεταστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση της εικόνας της κατάστασης. Κλειστά μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, θα παραμείνουν και τα σχολεία στο Ακρωτήρι.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας είπε ότι αυξήθηκαν γύρω στα 250, τα άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε διάφορους χώρους, στους οποίους παρέχεται διαμονή και σίτιση σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

Αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος λήψης προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας

Ερωτηθείς και για την χθεσινή αποστολή δοκιμαστικού μηνύματος λήψης προληπτικών μέτρων αυτοπροστασίας, ο κ. Λιασίδης διευκρίνισε ότι αφορούσαν μαζικά μηνύματα SMS, δεν ήταν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ήταν μια προσωρινή λύση.

«Ήταν δοκιμαστικό. Όταν θα έχει μήνυμα μελλοντικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα είναι σύντομο μήνυμα με οδηγίες», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση ότι υπήρξε καθυστέρηση στη λήψη του μηνύματος ή και κάποιοι ίσως δεν έλαβαν και καθόλου το μήνυμα, ο κ. Λιασίδης είπε ότι θα γίνει μια αξιολόγηση από το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και τους παρόχους, να δουν που ήταν τα προβλήματα, τι πήγε λάθος και να δουν και τι λύσεις μπορούν να δοθούν, τι πρέπει να διορθωθεί.

«Όλα αυτά είναι πρόσθετο μέτρο προσωρινό μέχρι τον Ιούνιο που θα μπει το early warning and information systems», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ