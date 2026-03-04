Απαγορεύονται οι πτήσεις drones πάνω από το έδαφος και τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι νεοτέρας, με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, "λόγω των υφιστάμενων συνθηκών ασφάλειας, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπέγραψε διάταγμα με το οποίο απαγορεύονται οι πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), για οποιονδήποτε λόγο, πάνω από το έδαφος και τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας".

Το διάταγμα, σημειώνεταιμ, τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Το κοινό καλείται να συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες του διατάγματος.

