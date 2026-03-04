Στις 19:00 είχε προγραμματιστεί η αποστολή δοκιμαστικών μηνυμάτων προς τους πολίτες, στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του συστήματος αποστολής SMS σε χρήστες κινητής τηλεφωνίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ωστόσο, η αποστολή του μηνύματος δεν πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλους. Ορισμένοι πολίτες το έλαβαν ακριβώς στις 19:00,, ενώ κάποιοι λίγα λεπτά μετά την καθορισμένη ώρα.

Παράλληλα, αρκετοί αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καθόλου το δοκιμαστικό μήνυμα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι η σημερινή διαδικασία είχε ως στόχο να αξιολογηθεί η αμεσότητα με την οποία μπορεί να ενημερωθεί το κοινό, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η ενεργοποίηση του μέτρου.

Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των μηνυμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών. Ως εκ τούτου, σημαντικός αριθμός συνδρομητών έλαβε το μήνυμα έγκαιρα, ενώ άλλοι με καθυστέρηση.

Το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους παρόχους, προκειμένου να διερευνηθεί τεχνικά η δυνατότητα μείωσης του χρόνου αποστολής, ενώ το μέτρο θα επαναξιολογηθεί.

Αυτό είναι το μήνυμα

