Αδιευκρίνιστες εξακολουθούν να παραμένουν οι συνθήκες που αφορούν τον πύραυλο οπου εκτοξεύτηκε από το Ιράν και για τον οποίο αναφέρθηκε πρώτη η Τουρκία.



Λιγο μετά το περιστατικό ανώνυμος Τούρκος αξιωματικός δήλωσε στο AFP πως η Τουρκία «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου», εκφράζοντας την εκτίμηση πως ο στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του».

Ωστόσο, ο γνωστός δημοσιογράφος Michael Weiss σε ανάρτησή του στο X, επικαλούμενος πηγή του Αμερικανικού στρατού δήλωσε πως ο πύραυλος είχε κατεύθυνση την αεροπορική βάση των ΗΠΑ Ινστιρλίκ στην Τουρκία και καταρρίφθηκε από αμερικανικές δυνάμεις στη Μεσόγειο.

Όπως ανέφερε, πηγή του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι ο ιρανικός πύραυλος εκτοξεύθηκε περίπου στις 06:40 το πρωί (23:40 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) με στόχο τη βάση του των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε από πλοίο του Αμερικανικού στη Μεσόγειο, το οποίο εκτόξευσε πύραυλο SM-3, ένα σύστημα αντιβαλλιστικής άμυνας σχεδιασμένο για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων σε μεγάλο ύψος.

US military source tells me regarding the Iranian missile strike on Turkey, it was “launched at around 11:40 p.m. EST at Incirlik Air Base. A US Navy ship in the Med shot it down with an SM-3.” — Michael Weiss (@michaeldweiss) March 4, 2026



Προς ενίσχυση του πιο πάνω ισχυρισμού, ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ δήλωσε στην εφημερίδα The National., «Καταδικάζουμε τη στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν. Το ΝΑΤΟ στέκεται σταθερά στο πλευρό όλων των Συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε ολόκληρη την περιοχή»,





'We condemn Iran’s targeting of Turkey. Nato stands firmly with all Allies, including Turkey, as Iran continues its indiscriminate attacks across the region,' Nato spokesperson Allison Hart told The National. pic.twitter.com/8IcRTIz9Bz — The National (@TheNationalNews) March 4, 2026







Νωρίτερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι βαλλιστικός πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε αφού διέσχισε τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος εντοπίστηκε ότι εκτοξεύτηκε από το Ιράν, διέσχισε τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε έγκαιρα από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο».





Την ίδια ώρα, τούρκοι σχολιαστές εμφανίζονται δύσπιστοι ως προς το σενάριο ο πύραυλος να είχε κατεύθυνση την Κύπρο αλλά να έπεσε στην Τουρκία, αφού ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Φιντάν τις επόμενες ώρες κάλεσε τον Ιρανό ομόλογό του Αραγκστι για συστάσεις.





Yes hon, Iranian missile was actually directed at Cyprus, and that’s why Turkey summoned the Iranian ambassador and Fidan called Araghchi to tell him that Iran shouldn’t take steps to spread the war in the region.



Just innocent GPS mistake, happens all the time — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 4, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο η τουρκάλα δημοσιογράφος Sezin Öney σχολίασε με ειρωνικό τόνο ότι το Ιράν ίσως τελικά να… ευγνωμονεί το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την κλήση του Ιρανού πρέσβη, καθώς διαφορετικά μεγάλο μέρος των Τούρκων αναλυτών και της δημόσιας συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν φαίνεται να πιστεύει καν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εκτοξεύσει πύραυλο προς την Τουρκία. Όπως σημειώνει, αρκετοί στην Τουρκία θεωρούν το περιστατικό ακόμη και πιθανή «false flag» επιχείρηση, γεγονός που, κατά την ίδια, δημιουργεί μια ειρωνική κατάσταση: το Ιράν να προσπαθεί να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα χρησιμοποιώντας έναν πολύτιμο βαλλιστικό πύραυλο από το οπλοστάσιό του, αλλά να μην καταφέρνει να πείσει την τουρκική κοινή γνώμη ότι πράγματι προέρχεται από το Ιράν.





Iran may even thank the Turkish Foreign Ministry for the summon; otherwise, Turkey’s pundits and social media chatter boxes do not even believe Iran can actually send a missile to #Turkey and it must be a false flag operation.

So ironic, Iran trying to convey a message to… — Sezin Öney (@SezinOney) March 4, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Pete Hegseth, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές αρχές είναι ενήμερες για τη συγκεκριμένη εμπλοκή που αφορά την την Τουρκία και τον ιρανικό πύραυλο, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της ρήτρας συλλογικής άμυνας του NATO (Άρθρο 5).



