Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές είναι ενήμερες για τη συγκεκριμένη εμπλοκή που αφορά την την Τουρκία και τον ιρανικό πύραυλο, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της ρήτρας συλλογικής άμυνας του NATO.

«Είμαστε ενήμεροι για τη συγκεκριμένη εμπλοκή, αλλά δεν υπάρχει καμία αίσθηση ότι θα μπορούσε να ενεργοποιήσει κάτι όπως το Άρθρο 5», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των συμμάχων, ενεργοποιώντας μηχανισμούς συλλογικής άμυνας. Η δήλωση ερμηνεύεται ως προσπάθεια να περιοριστούν τα σενάρια κλιμάκωσης ή άμεσης εμπλοκής της Συμμαχίας στην τρέχουσα ένταση.



