Κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημοκρατίας αλλά και συναγερμό στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία την Τετάρτη το πρωί μετά τον εντοπισμό πλησίον του Λιβάνου άγνωστου ύποπτου αντικειμένου με κατεύθυνση την Κύπρο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές πηγές, έχουν τεθεί σε λειτουργία όλα τα απαραίτητα κυβερνητικά πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται ακόμη και σε περίπτωση υπόνοιας ύπαρξης ύποπτης απειλής. Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη F-16, ενώ έκλεισε τμήμα του FIR Λευκωσίας για σκοπούς αναχαίτισης και διερεύνησης του αγνώστου αντικειμένου

Συναγερμός σήμανε, εξάλλου, γύρω στις 9:30 το πρωί στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία. Το προσωπικό της πρεσβείας οδηγήθηκε προληπτικά στο υπόγειο και ενεργοποιήθηκαν τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο συναγερμός στην πρεσβεία έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντά του, αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε παρακείμενο αγγλόγλωσσο νηπιαγωγείο, όπου φοιτούν παιδιά εργαζομένων της πρεσβείας, ενεργοποιήθηκαν επίσης τα προβλεπόμενα μέτρα, με τα παιδιά να οδηγούνται σε καταφύγιο για προληπτικούς λόγους.

Εξάλλου, η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, που ήταν προγραμματισμένη για τις 9:30 το πρωί, αναβλήθηκε για τις 16:00, ενώ στις 12:00 συγκλήθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση ως προς τη φύση του άγνωστου αντικειμένου.

Πηγή: ΚΥΠΕ