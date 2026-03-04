Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (4/3) μετά από πληροφορία για ύποπτο αντικείμενο με κατεύθυνση την Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ σήμανε συναγερμός στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16 pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 4, 2026

Λόγω του συναγερμού, δύο ελληνικά F16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας απογειώθηκαν τα δύο F16 από την Πάφο για σκοπούς αναγνώρισης και αντιμετώπισης του ύποπτου αντικειμένου.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, τα δύο μαχητικά αεροσκάφη επέστρεψαν στη βάση του, όπως αναφέρθηκε. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στους αιθέρες έγινε αντιληπτή και από πολίτες.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης έγραψε στο X ότι «εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Στη δεύτερη ανάρτηση, διευκρινίζει ότι «ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε σε καμία στιγμή. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών ζητήθηκε από δύο πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε αναμονή, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός χώρος. Ο κυβερνήτης της μιας εκ των δύο πτήσεων επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη πτήση προσγειώθηκε κανονικά λίγο αργότερα. Ο εναέριος χώρος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά».

Συνέχισε αναφέροντας ότι «το περιστατικο για το οποίο υπήρξε σχετική πληροφορία διερευνήθηκε και θεωρείται λήξαν. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή βάση και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών».

Το Υπουργικό συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 9 και 30 αναβλήθηκε ενώ αποφασίστηκε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας η ώρα 12.

