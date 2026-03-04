Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επικαιροποίησε την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο, επισημαίνοντας την απόφαση για αναχώρηση μη αναγκαίου προσωπικού της αμερικανικής Κυβέρνησης και μελών των οικογενειών του.

Συγκεκριμένα, το επίπεδο της οδηγίας αυξήθηκε στο 3 και οι ΗΠΑ συμβουλεύουν τους πολίτες να επανεξετάσουν το ταξίδι τους στην Κύπρο «λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας της Πρεσβείας των ΗΠΑ προς τους Αμερικανούς στην περιοχή που διοικείται από τις τουρκοκυπριακές αρχές».

Υπενθυμίζει ότι εξουσιοδότησε υπαλλήλους που δεν θεωρούνται αναγκαίο προσωπικό και μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω κινδύνων για την ασφάλεια, υπενθυμίζοντας ότι «μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, υπήρξαν σημαντικές διαταραχές στις εμπορικές πτήσεις».

Αναφέρει ότι ένα drone χτύπησε ένα κτίριο στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο στις 2 Μαρτίου.

Όσον αφορά την «περιοχή που διοικείται από τις τουρκοκυπριακές αρχές», όπως αναφέρεται, οι ΗΠΑ σημειώνουν ότι η Πρεσβεία τους στη Λευκωσία έχει περιορισμένη δυνατότητα να βοηθήσει τους πολίτες των ΗΠΑ σε αυτήν την περιοχή.

«Οι εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δείχνουν ότι οι κεντρικές φυλακές και τα αστυνομικά κρατητήρια δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Επισημαίνει την κατάσταση από το 1974 και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την «τδβκ» και προτρέπει τους ταξιδιώτες που είναι πολίτες των ΗΠΑ να εισέρχονται και να εξέρχονται από το νησί μόνο από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ή τα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θεωρεί νόμιμη την είσοδο ή την έξοδο μέσω του αεροδρομίου Ερτζιάν ή από λιμάνι στο βορρά. Οι πολίτες των ΗΠΑ που εγκαταλείπουν το νησί από το Ερτζιάν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την επιστροφή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία στο μέλλον», αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζει επίσης στους πολίτες ότι δεν μπορούν να λάβουν «άδεια παραμονής από την Κυπριακή Δημοκρατία για να διαμένουν στην περιοχή που διοικείται από Τουρκοκύπριους».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει άδειες παραμονής που εκδίδονται από Τουρκοκύπριους. Εάν φτάσετε στο νησί από βόρειο λιμάνι ή αεροδρόμιο του Ερτζιάν ή παραμείνετε στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκύπριους για περισσότερες από 90 ημέρες, ενδέχεται να σας απαγορευτεί η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία», αναφέρει η οδηγία.

Σημειώνει επίσης ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ έχει περιορισμένη δυνατότητα να βοηθήσει τους πολίτες των ΗΠΑ «στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκύπριους», προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ελέγχει την περιοχή και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να το λάβουν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους.

Προτρέπει επίσης τους πολίτες των ΗΠΑ να εγγραφούν στην πλατφόρμα STEP για να λαμβάνουν σημαντικές ενημερώσεις και ειδοποιήσεις από την Πρεσβεία ή από προξενείο των ΗΠΑ και να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τυχόν έκτακτα γεγονότα.

