Αρχίζουν σήμερα Τετάρτη οι πτήσεις για επαναπατρισμό Κυπρίων οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές που επηρεάζονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, με βάση όσα ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των εξελίξεων που διαμορφώνονται λόγω της περιφερειακής κρίσης, και σε σχέση ιδιαίτερα με αριθμό συμπολιτών μας που βρίσκονται στα ΗΑΕ, ενημερώνει ότι έχει δρομολογηθεί η ναύλωση πτήσεων για τον επαναπατρισμό τους». Πρόσθεσε, δε, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διευθετήσεις και οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως οι πτήσεις προγραμματίζονται να αρχίσουν από την Τετάρτη, "υπό την αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της διασφάλισης της ασφάλειας, σύμφωνα πάντοτε με τις κατευθυντήριες οδηγίες της αρμόδιας εθνικής αρχής ελέγχου του εναέριου χώρου των ΗΑΕ, και σε συντονισμό με τις αρχές της περιοχής».

Σημείωσε, ακόμα, ότι λειτουργοί του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, βρίσκονται ήδη σε απευθείας επικοινωνία με τους συμπατριώτες μας που έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην πλατφόρμα Connectcy, προκειμένου να οργανωθεί μεθοδικά ο προγραμματισμός των πτήσεων. Σημείωσε, επίσης, ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους των πολιτών που έχουν ήδη δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει με συνέπεια και εντατικό ρυθμό της ενέργειας για την ασφαλή επιστροφή όλων των συμπατριωτών μας», πρόσθεσε ο κ. Λετυμπιώτης, αναφέροντας ότι πτήση από την Αίγυπτο μετέφερε οχτώ Κύπριους πολίτες που βρίσκονταν στο Ισραήλ, ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του επαναπατρισμού.

«Η προστασία και ασφαλής επιστροφή των πολιτών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε συνεχή συντονισμό για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης», υπογράμμισε.