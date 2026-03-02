Την αποστολή της υπερσύγχρονης φρεγάτας Κίμων μαζί με την φρεγάτα Ψαρά, η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος» καθώς επίσης ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλει στην άμυνα της Κύπρου απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, μετά την σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ.

Σημειώνεται ότι η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed-136. Το συγκεκριμένο UAV, το οποίο συχνά χαρακτηρίζεται «μίνι πύραυλος cruise», έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια σε περιφερειακές συγκρούσεις και έχει αποκτήσει φήμη για το χαμηλό κόστος, την ευκολία ανάπτυξης και τη δυσκολία αναχαίτισής του.



Διαβάστε επίσης: LIVE: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή–«Το μεγάλο κύμα έρχεται» λέει ο Τράμπ

Πώς λειτουργεί το «Κένταυρος»

Το γεγονός λοιπόν ότι το χτύπημα πραγματοποιήθηκε από UAV εξηγεί απολύτως την ειδική αναφορά στο σύστημα «Κένταυρος» που αποτελεί ένα αμιγώς ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής (ΕΑΒ) anti-drone σύστημα. Βασίζεται κυρίως σε ηλεκτρονικά αντίμετρα (soft kill) και πραγματοποιεί παρεμβολή (jamming) στα συστήματα GPS και παρεμβολή ζεύξης δεδομένων μεταξύ του χειριστή και του drone. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το μη επανδρωμένο όχημα να αναγκάζεται να προσγειωθεί, να επιστρέψει στην βάση του ή να καταπέσει έχοντας χαθεί κάθε έλεγχος με τον χειριστή.

Η αξία του στο πεδίο

Το σύστημα «Κένταυρος» τοποθετήθηκε στις ελληνικές φρεγάτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα καταγράφοντας υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα μιας και κατάφερε επιτυχώς να αντιμετωπίσει drone των Χούθι της Υεμένης που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Το «Κένταυρος» εκτός της ναυτικής του έκδοσης έχει και χερσαία ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε η επιτυχής ενσωμάτωσή του στο Σύστημα Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας BARAK-MX της Israel Aerospace Industries (IAI), επιτυγχάνοντας πλήρως ενοποιημένη λειτουργία σε επίπεδο Διοίκησης και Ελέγχου (C2). Η ισχύς της ενσωμάτωσης έγκειται στη δυνατότητα συνδυασμού Hard Kill και Soft Kill επιλογών σε ένα ενιαίο, κεντρικοποιημένο περιβάλλον Διοίκησης και Ελέγχου.

Το BARAK-MX είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και επιχειρησιακά δοκιμασμένο σύστημα, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει ευρύ φάσμα απειλών – από μαχητικά αεροσκάφη και πυραύλους cruise έως βαλλιστικούς πυραύλους.



Διαβάστε επίσης: Στην Κύπρο τέσσερα Ελληνικά F-16 – Δείτε βίντεο

Πηγή: To Bήμα