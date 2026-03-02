Στην Κύπρο έφτασαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας, τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, τα αεροσκάφη έφτασαν στην Κύπρο μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, αναμένεται να φτάσουν και δύο φρεγάτες.

