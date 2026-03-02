Στο Βερολίνο παραμένουν εγκλωβισμένοι 40 Κύπριοι, ανάμεσά τους 20 δεκάχρονα παιδιά, μετά τις ακυρώσεις πτήσεων προς την Κύπρος.

Μιλώντας στο SigmaLive, ο Νίκος Νικολάου, πατέρας ενός εκ των παιδιών, ανέφερε ότι η αποστολή είχε μεταβεί στη γερμανική πρωτεύουσα για συμμετοχή σε διαγωνισμό χορού. Η πτήση επιστροφής που ήταν προγραμματισμένη για αύριο ακυρώθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξευρεθεί εναλλακτική λύση.

Όπως σημείωσε, η ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα διαμονής, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί κατάλυμα για το αυριανό βράδυ, ενώ ,σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ούτε σε άλλες πτήσεις για άμεση επιστροφή.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο και έλαβε διαβεβαίωση πως θα υπάρξει επαφή, ωστόσο μέχρι στιγμής, όπως υποστηρίζει, δεν υπήρξε νεότερη ενημέρωση ή συγκεκριμένη διευθέτηση.

Οι γονείς εκφράζουν ανησυχία για την ταλαιπωρία των παιδιών και ζητούν άμεση παρέμβαση ώστε να δοθεί λύση τόσο στο ζήτημα της διαμονής όσο και στην επιστροφή τους στην Κύπρο.

Διαβάστε επίσης: Η Κυβέρνηση διερευνά το βίντεο με τις απειλές Στρατηγού του Ιράν