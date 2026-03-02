Η Κυπριακή Δημοκρατία διερευνά συνεχώς οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να σχετίζεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις στο Ακρωτήρι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Στο υλικό που εξετάζεται και αναλύεται περιλαμβάνεται και το βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας αξιωματικό του ιρανικού στρατού να δηλώνει πρόθεση επίθεσης σε στόχους των ΗΠΑ στην Κύπρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα διερεύνηση, το βίντεο φαίνεται πως δημιουργήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου. Παράλληλα εξετάζεται και το ακριβές περιεχόμενο του μηνύματος του βίντεο.

Στο μεταξύ, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει απευθυνθεί και σε άλλες χώρες, μέλη της ΕΕ και μη, για να λάβει βοήθεια αντίστοιχη με αυτή που αποστέλλει η Ελληνική Δημοκρατία. Επαφές έχουν γίνει με τους θεσμούς της ΕΕ, την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αλλά και με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μμακρόν, με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχει καθημερινά αυξημένη φρούρηση σε κρίσιμες υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, αναμένεται την Τρίτη να φτάσει στην Κύπρο η Πρέσβης των ΗΠΑ, Τζούλι Ντέιβις, με την οποία θα έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Εξάλλου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση και με τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Δένδια, ο οποίος φτάνει στην Κύπρο την Τρίτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ