Τη δική τους εμπειρία σχετικά με την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, μοιράστηκαν στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», δύο Κύπριες οι οποίες βρίσκονται σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι.

Η Ελένη Κουμίδου, βρίσκεται για διακοπές στο Άμπου Ντάμπι και όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.

Τις προηγούμενες μέρες, ανέφερε, τα πράγματα ήταν επικίνδυνα.

Τόνισε ότι επικρατεί σύγχυση και δεν έχουν άμεση ενημέρωση.

«Ακούμε θορύβους, βόμβες, βλέπουμε συγκρούσεις σε κτίρια», είπε.

Σημείωσε πως η αδερφή της βρίσκεται σε κρουαζιερόπλοιο στο Ντουμπάι και δεν έχει άμεση επικοινωνία μαζί της.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή η Χριστίνα Κωνσταντίνου, μόνιμη κάτοικος Ντουμπάι, γενικά επικρατεί ηρεμία και όλα λειτουργούν σχεδόν φυσιολογικά.

«Ακούμε αναχαιτίσεις πυραύλων», είπε, σημειώνοντας πως βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με την πρεσβεία και ακολουθούν οδηγίες.

«Είναι πολύ πρωτόγνωρο αυτό που βιώνουμε», τόνισε.