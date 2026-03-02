Εκκενώθηκε με οδηγίες της Κυβέρνησης το Αεροδρόμιο Πάφου λόγω πληροφορίας ότι υπάρχει μη επανδρωμένο ιπτάμενο όχημα (drone) που κατευθύνεται προς την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Hermes Airports, δεν είναι ξεκάθαρο αν το drone κατευθύνεται προς το Αεροδρόμιο Πάφου ή προς την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Επίσης, σε ανάρτηση η Κοινότητα Μανδριών Πάφου αναφέρει σε ανάρτηση ότι «Παρακαλώ όπως προβείτε σε εκκένωση της Κοινότητας! Η Πολιτική Άμυνα ενημέρωσε το γραφείο για τα χωριά Μανδριά Τιμή και Αχέλεια μακριά από την περιοχή αεροδρομίου!».







The staff of all services and departments at Pafos International Airport have evacuated the buildings and are now gathered in the airport parking areas, awaiting further instructions. pic.twitter.com/Di0hGApwuP — GeoInsider (@InsiderGeo) March 2, 2026

Νωρίτερα, σε λειτουργία τέθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ηχήσει οι σειρήνες και έχουν θεαθεί να απογειώνεται πολεμικά αεροσκάφη.

Οι Βρετανικές Βάσεις φαίνεται πως έχουν αποστείλει εκ νέου μήνυμα στο προσωπικό και τις οικογένειες του, όπως παραμείνει στις οικίες του λόγω απειλής ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Νέα «απειλή ασφαλείας» για Βρετανικές Βάσεις-Ήχησαν ξανά οι σειρήνες (ΒΙΝΤΕΟ)

Δυσαρέσκεια Λευκωσίας για Στάρμερ-«Δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση για χρήση ΒΒ»