Αναστάτωση στους κατοίκους Παγκύπρια προκάλεσε η είδηση που ήρθε από το Λονδίνο και τον Υπουργό Άμυνας, Τζον Χίλι ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου και αναχαιτίστηκαν.

Όπως ανέφεραν μεταξύ άλλων πολίτες στην κάμερα του Σίγμα, «σίγουρα μας ανησύχησε, διότι υπάρχουν και Αμερικανοί εδώ και η βάση. Μπορεί και να ήρθαν οι πύραυλοι, όμως υπάρχει τόση συστοιχία γύρω από τις βάσεις που δεν θα μπορέσουν να μπουν στο Ακρωτήρι οι πύραυλοι».

«Ο Θεός να μας ισσσιέπει μόνο. Επειδή είμαστε χριστιανοί, μπορεί να γλυτώσουμε. Διαφορετικά, καληνύχτα».

Η Κύπρος με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και του Υπουργού Άμυνας διέψευσαν κατηγορηματικά την είδηση. Αλλά ο φόβος είχε ήδη απλωθεί σαν σκιά σε σπίτια και δρόμους.

«Μας προβληματίζει πάρα πολύ, επειδή πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι αγχωμένοι για αυτό το θέμα, καθώς τα βλέπουν όλα αυτά στο διαδίκτυο. Και αγχώνονται πάρα πολύ γενικά και μικροί και μεγάλοι».

«Φυσικά, το ότι πήγαιναν προς τις βάσεις είναι κάτι που θεωρείται πιο ασφαλές, γιατί υπάρχει εξοπλισμός που μπορεί να αναχαιτίσει πυραύλους, αλλά και πάλι είναι κάτι ανησυχητικό, γιατί δεν ξέρεις τι λάθος μπορεί να συμβεί».

Σίγουρα, παρά τις διαψεύσεις από τα πλέον επίσημα χείλη της χώρας, για πολλούς ο πανικός είναι πραγματικός. Οι κάτοικοι της χώρας μας νιώθουν ότι η Κύπρος, χωρίς να το θέλει, μπλέκεται ξανά στη δίνη του πολέμου, χωρίς κανείς να μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ο κίνδυνος.

