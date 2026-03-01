Σε κατηγορηματική διάψευση των όσων είδαν το φως της δημοσιότητας την Κυριακή αναφορικά με πυραύλους που φέρονται να κατευθύνονταν προς την Κύπρο για πλήξη στόχου προέβη, με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Πάλμας υπογράμμισε ότι διαψεύδει τα όσα κυκλοφόρησαν σήμερα σχετικά με αναχαίτιση πυραύλων που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ