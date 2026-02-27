Ο «υπουργός γεωργίας και φυσικών πόρων» Χουσεΐν Τσαβούς ανακοίνωσε την ενίσχυση των μέτρων απολύμανσης και ελέγχου στα σημεία διέλευσης (οδοφράγματα), εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο κ. Τσαβούς αναφέρθηκε σε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στις ελεύθερες περιοχές έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λέγοντας ότι η ασθένεια ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο το νησί. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αυξημένα μέτρα στα οδοφράγματα.

Ο κ. Τσαβούς ισχυρίστηκε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 εντοπίστηκε λαθρεμπόριο ζώων από τις ελεύθερες περιοχές προς την κατεχόμενη Αμμόχωστο, στα οποία εντοπίστηκε ο ιός, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι Ε/κ αρμόδιι απέκρυψαν την ασθένεια επί ένα χρόνο. «Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους ήταν οι οικονομικές απώλειες και οι ζημιές των παραγωγών όσον αφορά το χαλλούμι», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο εμβολιασμός στις ελεύθερες περιοχές ξεκίνησε μόνο αφού χώρες-αγοραστές χαλλουμιού παρείχαν εγγυήσεις ότι θα συνεχίσουν τις εισαγωγές.

Διαβάστε επίσης: Στο μικροσκόπιο των Αρχών 75χρονος για μεταφορά σανού από τα κατεχόμενα

Όσον αφορά τα μέτρα στα κατεχόμενα, ο κ. Τσαβούς ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη δόση εμβολιασμού στα βοοειδή και έχουν χορηγηθεί 150.000 δόσεις στα αιγοπρόβατα, προσθέτοντας ότι «η προστασία της παραγωγής αποτελεί προτεραιότητά μας». Κάλεσε επίσης τους Τ/κ να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την αγορά κρέατος από τις ελεύθερες περιοχές, αναφέροντας ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω των οστών των ζώων.

Ο «υπουργός» τάχθηκε υπέρ κοινής αντιμετώπισης, δηλώνοντας ότι «πιστεύω ότι σε τέτοιου είδους ασθένειες πρέπει να διεξάγουμε κοινό αγώνα», ενώ είπε ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας τους επόμενους 3-4 μήνες η ασθένεια αναμένεται να υποχωρήσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ