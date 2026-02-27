Πληροφορία για ενδεχόμενη παράνομη διακίνηση σανού και ζωοτροφών από τα κατεχόμενα, διερευνά το Τμήμα Τελωνείων σε συνεργασία με την Αστυνομία. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων Γιώργος Κωνσταντίνου, η πληροφορία «αφορά τη διακίνηση από 75χρονο», ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε εμπλοκή σε παράνομη διακίνηση καπνικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε αρχικά στην υπόθεση παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων από τον συγκεκριμένο 75χρονο την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή του Δαλιού, σημειώνοντας πως το Τμήμα Τελωνείων είχε αναλάβει την υπόθεση, μετά την Αστυνομία, προχωρώντας στον εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή 13 χιλιάδων ευρώ.

«Χθες, γύρω στο μεσημέρι είχαμε λάβει μία ανώνυμη πληροφορία στο Τμήμα Τελωνείων αναφορικά με πιθανή εμπλοκή του εν λόγω προσώπου, του 75χρονου, για συχνή λαθραία διακίνηση προϊόντων από και προς τις κατεχόμενες περιοχές από μη εγκεκριμένα σημεία διέλευσης», είπε και σημείωσε πως η πληροφορία, μεταξύ άλλων, ανέφερε, ότι «ο 75χρονος πιθανόν να μεταφέρει και σανό και ζωοτροφές».

«Για αυτό είχαμε έντονα θορυβηθεί και ενημερώσαμε σχετικά και την Αστυνομία χθες για να γίνουν συντονισμένες ενέργειες για τη διερεύνηση, να δούμε κατά πόσον ευσταθεί καταρχήν η πληροφορία και στη συνέχεια, αν μπορούμε να τη διασυνδέσουμε με πιθανή με διασπορά του αφθώδους πυρετού από τις κατεχόμενες περιοχές προς τις ελεύθερες», δήλωσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε πως αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι μια πληροφορία και μια εικασία, καθώς δεν υπάρχει κάτι επιβεβαιωμένο. Συνεπώς, αυτό θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις επόμενες ημέρες σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές», είπε.

Αρχικά, ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντίνου, αν επιβεβαιωθεί πως ο 75χρονος έχει παράνομα μεταφέρει ζωοτροφές και σανό από τα κατεχόμενα, θα πρέπει να συλλεχθούν οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν που να συνδέουν τα συγκεκριμένα προϊόντα με τη διασπορά του ιού.

Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία, είπε πως θα πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος, καθώς είναι κάπως δύσκολο από τη λήψη της πληροφορίας μέχρι τη διασύνδεση της ώστε να αποτελέσει μαρτυρικό υλικό.

«Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πολλή προσπάθεια και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το φέρουμε εις πέρας», κατέληξε.