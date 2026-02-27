Σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού άφησε ο νομικός Σίμος Αγγελίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», απαντώντας στις εξηγήσεις που έδωσε το Υπουργείο Γεωργίας μέσω του λεγόμενου Q&A για το γιατί δεν προχώρησε σε προληπτικούς εμβολιασμούς στις ελεύθερες περιοχές.

Ο δημοσιογράφος ανέγνωσε αποσπάσματα από την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία «ο εμβολιασμός εφαρμόζεται ως μέτρο σε περίπτωση που εμφανιστεί ο αφθώδης πυρετός σε ένα κράτος-μέλος» και ότι «μέχρι τον Φεβρουάριο ήμασταν χώρα απαλλαγμένη από την ασθένεια», προσθέτοντας πως «κανένα κράτος-μέλος δεν προβαίνει σε προληπτικό εμβολιασμό πριν από την εκδήλωση της ασθένειας στην επικράτειά του». Θέτοντας το ερώτημα αν τα κατεχόμενα περιλαμβάνονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάλεσε τον κ. Αγγελίδη να σχολιάσει.

Ο νομικός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διατύπωση «νομικά και πολιτικά εσφαλμένη», σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για απλό γλωσσικό ολίσθημα, καθώς –όπως είπε– η θέση επαναλαμβάνεται ρητά. «Όταν το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει ότι μέχρι τον Φεβρουάριο ήμασταν χώρα απαλλαγμένη από την ασθένεια, ουσιαστικά δηλώνει ότι οι κατεχόμενες περιοχές δεν αποτελούν τμήμα της χώρας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αναφορά στην “επικράτεια του κράτους” ενισχύει αυτή την ερμηνεία.

Κατά τον ίδιο, μια τέτοια τοποθέτηση αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και στο Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προβλέπει ότι ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε στην ΕΕ, με αναστολή εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στις περιοχές όπου το κράτος δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. «Δεν μπορεί επίσημη ανακοίνωση Υπουργείου να αφήνει να νοηθεί ότι τα κατεχόμενα δεν βρίσκονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να διορθωθεί άμεσα», υπογράμμισε.

Ο δημοσιογράφος επανήλθε, επισημαίνοντας ότι πέραν του πολιτικού και νομικού σκέλους, τίθεται και ζήτημα ουσιαστικής διαχείρισης της κρίσης. «Υπάρχει μια νεκρή ζώνη και μια γραμμή αντιπαράταξης, όπου ο έλεγχος είναι ελλιπής. Το κράτος γνωρίζει ότι υπάρχει λαθρεμπόριο μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών. Άρα, υγειονομικά, μήπως υπήρξε πλημμελής αντιμετώπιση, επειδή θεωρήθηκε πως η ασθένεια βρισκόταν σε “άλλη χώρα” μέχρι να εμφανιστούν κρούσματα εδώ;» διερωτήθηκε.

Συνδέοντας το θέμα με ευρύτερα παραδείγματα διαχείρισης κρίσεων, από την πανδημία μέχρι τις πυρκαγιές και το υδατικό, ο δημοσιογράφος έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες παθογένειες, τονίζοντας ότι η υγειονομική κρίση στον πρωτογενή τομέα θα κοστίσει εκατομμύρια, τα οποία θα κληθεί να καλύψει ο φορολογούμενος μέσω αποζημιώσεων.

Απαντώντας στο κατά πόσο μπορεί να αλλάξει αυτή η αντίληψη στην πράξη, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι «οι μηχανισμοί πρέπει να λειτουργούν, αλλά οι μηχανισμοί ελέγχονται από εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις». Όπως σημείωσε, αν οι αρμόδιοι δεν διαθέτουν τη διορατικότητα, τη γνώση ή την ικανότητα να ενεργήσουν έγκαιρα, η ολιγωρία αυτή επηρεάζει συνολικά την κοινωνία. «Υπάρχει και η οδός των ευθυνών», πρόσθεσε με νόημα.

Σε ερώτηση αν το ζήτημα είναι πολιτικό ή τεχνοκρατικό, απάντησε ότι πρόκειται για συνδυασμό και των δύο, επιμένοντας όμως στη σοβαρότητα της συγκεκριμένης διατύπωσης. «Δεν μπορούμε να δίνουμε, έστω και άθελά μας, νομικά και πολιτικά επιχειρήματα στην τουρκική πλευρά, η οποία υποστηρίζει τη θέση περί δύο κρατών στην Κύπρο. Τέτοιες αναφορές είναι εις βάρος της πάγιας θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του αγώνα για απελευθέρωση», κατέληξε.

