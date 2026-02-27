Είναι κρίσιμη, «είμαστε σε κατάσταση stand still», αλλά διαχειρίσιμη στο παρόν στάδιο η κατάσταση σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, δήλωσε σήμερα η Σωτηρία Γεωργιάδου, Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν νέα κρούσματα του ιού, ενώ πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει χάσει πλέον το ελεύθερο καθεστώς της για εξαγωγές.

Σε δηλώσεις στο Κέντρο Συντονισμού «Ζήνων» ύστερα από τις συσκέψεις, που γίνονται καθημερινά, με στόχο την ενημέρωση κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων για το θέμα του αφθώδους πυρετού, η κα. Γεωργιάδου είπε πως «προς το παρόν δεν έχουμε νέα κρούσματα στη μολυσμένη περιοχή παρόλες τις επιδημιολογικές διερευνήσεις».

Εγιναν μέχρι στιγμής οι εμβολιασμοί των αγελάδων σε όλη την περιοχή των τριών χιλιομέτρων, συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στα 10 χιλιόμετρα στα βοοειδή και έχουν γίνει οι ενέργειες για να παραγγελθούν τα εμβόλια για τα γουρούνια, είπε.

Πρόσθεσε ότι «ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο «Ζήνων όπου αγελαδοτρόφοι και ποιμνιοτρόφοι ενημερώθηκαν από τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με στόχο να κατανοήσουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τα μέτρα πρόληψης».

Χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ εποικοδομητική», πρόσθεσε πως «εκφράστηκαν απορίες», εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι αγελαδοτρόφοι και ποιμνιοτρόφοι καλύφθηκαν από την ενημέρωση και σημείωσε πως «είμαστε εδώ να τους απαντήσουμε ό,τι θέλουν για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε άψογα και να καταπολεμήσουμε μαζί αυτή την κρίση για το καλό όλων μας».

Ανέφερε επίσης πως «οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι αναχωρούν σήμερα, έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από τη συνάντηση» και πρόσθεσε ότι «έγινε το πλάνο εμβολιασμού και θα το επανεκτιμήσουμε σε δύο εβδομάδες. Αύριο το πρωί αναμένεται να φτάσει και η μεγάλη δόση εμβολίων (529 χιλιάδες) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Η κα. Γεωργιάδου απηύθυνε «έκκληση να μείνουν όλοι ψύχραιμοι και να σταματήσουν οι μετακινήσεις. Υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης ζώων, ζωοτροφών και ανθρώπων στη ζώνη επιτήρησης των δέκα χιλιομέτρων και σε περίπτωση που πρέπει να γίνει μετακίνηση ζωοτροφών και φαρμάκων τότε πρέπει να λαμβάνει ειδική άδεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες» είπε.

Είμαστε συνέχισε «σε κρίσιμη κατάσταση, είμαστε ακόμα στην αρχή, είμαστε σε κατάσταση stand still, δηλαδή δεν μετακινούμαστε, δεν αναμειγνυόμαστε». Μέσα στις μολυσμένες περιοχές, είπε, «μπαίνουν μόνο όσοι έχουν δουλειά, ιδιοκτήτες και αυτοί που χειρίζονται τα ζώα και αυτό είναι πλέον και νομοθετημένο». Πρόσθεσε πως «απαγορεύεται επίσης η βόσκηση» και τόνισε, «να είμαστε συγκρατημένοι και συνειδητοί, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, για να προχωρήσουμε».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις θανατώσεις ζώων, η κα. Γεωργιάδη είπε ότι αυτές συνεχίζονται και εξήγησε πως στο Κέντρο «Ζήνων» υπάρχουν κλιμάκια από διάφορες Υπηρεσίες «που ψάχνουν τα καταλληλότερα σημεία ταφής με τις προδιαγραφές που θέσαμε, για να μην μολύνονται τα υπόγεια ύδατα και τα χώματα, ώστε να υποδείξουμε στον στρατό».

Σε ερώτηση πότε θα ολοκληρωθούν οι θανατώσεις ζώων, απάντησε «εντός της επόμενης εβδομάδας» αφού όπως εξήγησε «υπάρχουν δυσκολίες για το έδαφος και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Ερωτηθείσα κατά πόσον υπάρχει ανησυχία στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από τους δυνατούς ανέμους που πνέουν αυτές τις μέρες, λαμβάνοντας υπόψη πως ο αφθώδης πυρετός μεταδίδεται και με τον αέρα, απάντησε πως «δεν μπορείς να περιορίσεις τον αέρα. Ωστόσο πρέπει να τηρήσουμε ευλαβικά αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε για να περιορίσουμε την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή».

Οσον αφορά τους εμβολιασμούς ανέφερε πως «το βράδυ της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν στα ζώα που βρίσκονται στα τρία χιλιόμετρα, με τους ιδιώτες κτηνιάτρους να είναι πολύ άψογοι. Μέσα σε μια μέρα εμβολιάστηκαν 10 χιλιάδες βοοειδή, στους κτηνιάτρους δόθηκαν χθες βράδυ άλλες 13.500, και συνολικά είχαμε 60 χιλιάδες δόσεις εμβολίων».

Κληθείσα να αναφέρει τι γίνεται με το πλάνο εμβολιασμού για τα αιγοπρόβατα, είπε πως «πρώτα εμβολιάζουμε τις αγελάδες στα τρία και στα 10 χιλιόμετρα και ο λόγος είναι ότι οι αγελάδες είναι πιο ευπαθείς, με πιο έντονα συμπτώματα και πρέπει να προστατευτούν». Μετά, είπε, «θα συνεχίσουμε με τα αιγοπρόβατα γύρω από τα χοιροστάσια» και εξήγησε πως «αυτό γίνεται επειδή τα γουρούνια είναι πολύ ευάλωτα και όταν κολλήσουν αναπαράγουν τον ιό σε πολύ μεγάλη ποσότητα». Εκκρίνει, είπε, πάρα πολύ ιό και «γι’ αυτό εμβολιάζονται τα αιγοπρόβατα γύρω από χοιροστάσια, επειδή στα αιγοπρόβατα τα συμπτώματα είναι πιο ήπια και πρέπει να προστατέψουμε τα γουρούνια από ενδεχόμενη μόλυνση, η οποία δεν θα παρατηρηθεί στα αιγοπρόβατα».

Ανέφερε επίσης ότι «μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός με τα αιγοπρόβατα γύρω από τα χοιροστάσια θα παραχθεί το εμβόλιο για τους χοίρους και θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στα γουρούνια».

Η κα. Γεωργιάδου, απάντησε θετικά σε ερώτηση κατά πόσον γίνονται τεστ στα γουρούνια, και πρόσθεσε πως «τα γουρούνια είναι σε πλήρη περιορισμό. Έτσι και πάει ο ιός στα γουρούνια τότε θα πολλαπλασιαστεί, αφού τα γουρούνια αναπαράγουν τον ιό σε πολύ μεγάλη ποσότητα.

Σημείωσε ακόμα ότι «δεν έχουν σημασία τα κρούσματα σε ζώα αλλά οι κτηνοτροφικές μονάδες που μολύνονται, αφού είτε έχεις ένα, είτε χίλια, μετρά η μονάδα» και θανατώνεται ολόκληρη η μονάδα.

Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως «οι δειγματοληψίες θα συνεχιστούν. Ωστόσο σε περίπτωση που τα εμβολιασμένα ζώα μολυνθούν τότε θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή θα θανατωθούν». Αυτό, «είναι ξεκάθαρο από τη νομοθεσία», διευκρίνισε και πρόσθεσε πως «η παρακολούθηση είναι το Α και το Ω. Οι κτηνοτρόφοι και οι κτηνίατροι που μπαίνουν στη μονάδα και βλέπουν τα ζώα πρέπει να τα παρακολουθούν καθημερινά».

Η κα. Γεωργιάδη σημείωσε επίσης πως τα πλάνα για εμβολιασμούς αφορούν προς το παρόν μόνο την επαρχία Λάρνακας και στη συνέχεια το θέμα θα επανεξεταστεί.

Σε άλλη ερώτηση απάντησε πως «η ζώνη ασφαλείας ολόκληρης της Κύπρου έχει ήδη αλλάξει, αφού έχει πλέον χάσει το ελεύθερο καθεστώς για εξαγωγές λόγω του αφθώδους πυρετού. Έχει κατοχυρωθεί το χαλούμι, ωστόσο ό,τι άλλο (προϊόν) μας βάλουν στοπ θα το διαπραγματευτούμε».

Ανέφερε ακόμα ότι «η καλή εικόνα της Κύπρου θα είναι ανάλογα της προόδου μας. Θα επαναξιολογείται συνεχώς η κατάσταση και θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να αποδείξει με δειγματοληψίες το στάτους μας». Πρόσθεσε πως «πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες με βάση νόμους, ενώ θα καθοδηγηθούμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι και απαίτηση της σε βάθος χρόνου, ώστε να καταφέρουμε να βγούμε. Πόσο θα είναι αυτό το βάθος χρόνου δεν ξέρουμε, είμαστε στην αρχή και θέλουμε υπομονή» σημείωσε.

Σε ερώτηση κατά πόσον θεωρεί πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, η Σωτηρία Γεωργιάδου απάντησε «στο παρόν στάδιο ναι επειδή είμαστε μόνο στην ακτίνα των δέκα χιλιομέτρων».

Ερωτηθείσα κατά πόσον είναι αναγκαίο να στέλνονται δείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επιβεβαίωση απάντησε πως «έτσι πρέπει, είναι υποχρέωση. Βάσει των πρωτοκόλλων και βάσει της νομοθεσίας πρέπει να επιβεβαιώνεται, όχι μόνο να βεβαιώνεται» είπε και πρόσθεσε ότι «πρέπει επίσης να γίνει και φυλογενετική εξέταση, για να καταδείξει αν είναι δίδυμο αδερφάκι με το άλλο στέλεχος, εάν είναι ο ίδιος ιός».

Επανέλαβε πως «ο συγκεκριμένος ιός έχει πολλούς ορότυπους, αυτός που εντοπίστηκε στην Κύπρο και στα κατεχόμενα είναι ο SAT1 και θα πρέπει να δούμε αν είναι δίδυμοι, όχι δύο αδερφάκια. Αν είναι δίδυμοι μπορεί να είναι διαφορετικό» κατέληξε.

