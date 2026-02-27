Μέλη της ΥΚΑΝ, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, διενήργησαν σήμερα συντονισμένη επιχείρηση στη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη 32χρονος.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε στο όχημα του 32χρονου, μετά από παραλαβή πακέτου από εταιρεία ταχυμεταφορών, εντοπίστηκε ένα πακέτο το οποίο περιείχε έντεκα περίπου κιλά κάνναβης.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση, ο 32χρονος, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.