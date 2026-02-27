Στην καταστροφή πέραν των 80 κιλών ναρκωτικών, προχώρησε χθες η ΥΚΑΝ.

Η πιο πάνω ποσότητα ναρκωτικών, αφορά ναρκωτικές ουσίες που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο διερεύνησης συνολικά 530 υποθέσεων, στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας.

Οι διαδικασίες καταστροφής ναρκωτικών, οργανώνονται και πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα σε όλες τις επαρχίες, από την ΥΚΑΝ. Η διαδικασία είναι απόλυτα θεσμοθετημένη, διαφανής και ελεγχόμενη και σε αυτή συμμετέχουν, πέραν από τους εκπροσώπους της Αστυνομίας, εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και του Κρατικού Χημείου.

Τα ναρκωτικά που καταστρέφονται αποτελούν τεκμήρια σε υποθέσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νομικές διαδικασίες στην εκδίκαση της κάθε υπόθεσης.

