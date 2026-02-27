Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 39χρονη γυναίκα, η οποία παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία αμέσως μετά τον τοκετό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρο Αίματος Κύπρου, η 39χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα.

Έκκληση απευθύνεται προς το κοινό να προσέλθει άμεσα για αιμοδοσία μέχρι τις 8:00 το βράδυ στους Σταθμούς Αιμοδοσίας Γερίου και Έγκωμης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22 309222 και 22 809075, καθώς και στο 99092587.

Διαβάστε επίσης: Επιζών των Τεμπών: Οι φλόγες, η μυρωδιά και τα λεπτά που έκριναν τη ζωή