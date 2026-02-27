Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ, 41 ετών, από την Πάφο, απουσιάζει από την οικία της στην Πάφο, από τα ξημερώματα σήμερα το πρωί.

Η 41χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,80μ. περίπου, με καστανόξανθα μαλλιά.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριο Ιγνατίου, η γυναίκα εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι της, και η εξαφάνισή της έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Η αστυνομία, με τη συνδρομή περιπόλων και ελικοπτέρου από τη Μοίρα Αεροπορικών Επιχειρήσεων του αεροδρομίου Πάφου, διεξάγει εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή Τίμη, Κούκλια, Μαντριά και Αχελειας.

Το αυτοκίνητό της βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε παραλία κοντά στο αεροδρόμιο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την τύχη της. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για εντοπισμό της γυναίκας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

