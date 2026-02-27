Μια σοβαρή καταγγελία είδε το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη λειτουργία ακτινοδιαγνωστικού κέντρου συμβεβλημένου με το ΓεΣΥ, το οποίο φέρεται να εξυπηρετεί ανθρώπους ασθενείς κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατοικίδια ζώα κατά τις βραδινές ώρες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο κέντρο, μετά τις 8 το βράδυ, σε συνεργασία και με κτηνίατρους, δεχόταν ζώα για διαγνωστικές εξετάσεις από την πίσω είσοδο του υποστατικού, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί οι επισκέπτες.

Κατά τη μαρτυρία του, οι υπεύθυνοι του κέντρου τον ρώτησαν εάν ο σκύλος έφερε λουρί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα κινείται ελεύθερα στον χώρο. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι το κόστος της εξέτασης ανήλθε στα 410 ευρώ, ποσό το οποίο, όπως υποστηρίζει, κατέβαλε αποκλειστικά σε μετρητά.

Στο βίντεο ακούγεται η υπάλληλος του διαγνωστικού να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «τα ζώα τα βάζουμε από άλλη είσοδο».

Πέραν της χρήσης του χώρου για εξετάσεις ζώων, εγείρονται ερωτήματα και για τον τρόπο πληρωμής, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία, για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε κατοικίδια ζητείται πληρωμή σε μετρητά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία για το ακτινοδιαγνωστικό κέντρο στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο διαβεβαιώνει ότι εάν υποβληθεί καταγγελία αυτή θα διερευνηθεί

Η παρέμβαση Κουτούκη

Με ιδιαίτερα έντονο ύφος παρενέβη στο «Πρωτοσέλιδο» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαγνωστικών Κέντρων, Γιώργος Κουτούκης, με αφορμή καταγγελίες ότι σε συγκεκριμένο κέντρο πραγματοποιούνται εξετάσεις ζώων και ανθρώπων στα ίδια μηχανήματα.

Ο κ. Κουτούκης δήλωσε «εμβρόντητος» από όσα άκουσε από πλευράς ΟΑΥ, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για νομικό κενό. Όπως ανέφερε, υπάρχει ξεκάθαρη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία κέντρων για ζώα, τα οποία για να αδειοδοτηθούν οφείλουν να εξασφαλίσουν ειδικές άδειες. «Δεν είναι δυνατόν να επικαλούνται ότι δεν υπάρχει νομοθεσία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πέραν των νόμων υπάρχουν και συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια που θέτουν το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΑΥ.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα: άλλο η εκκρεμής νομοθεσία για τα απεικονιστικά κέντρα που βρίσκεται στη Βουλή και άλλο το εάν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα ίδια μηχανήματα για εξετάσεις ζώων και ανθρώπων. «Δεν είναι μόνο θέμα νόμου. Είναι θέμα ποιότητας και ασφάλειας», ανέφερε, προσθέτοντας πως εάν οι αρμόδιοι οργανισμοί δεν μπορούν αυτεπάγγελτα να παρέμβουν και να απομακρύνουν όποιον προβαίνει σε παρανομίες ή ανήθικες πρακτικές, τότε «υπάρχει πρόβλημα ως ΟΑΥ και ως κράτος».

Κάλεσε τόσο τον Υπουργό Υγείας όσο και τον ΟΑΥ να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες, ακόμη και σε αναστολή συνεργασίας με το συγκεκριμένο κέντρο, εφόσον κριθεί ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. «Δεν μπορεί ένας καρκινοπαθής, ένα μωρό με λευχαιμία ή οποιοσδήποτε σοβαρά ασθενής να πηγαίνει για εξέταση σε μηχάνημα που χρησιμοποιείται και για ζώα. Δεν είναι σωστό ούτε για τα ζώα ούτε για τους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπήρχαν καταγγελίες το προηγούμενο διάστημα, χωρίς όμως επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Σήμερα, όπως είπε, συγκάλεσε εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, ο οποίος εκπροσωπεί –όπως τόνισε– το 80% των διαγνωστικών κέντρων, προκειμένου να ληφθούν μέτρα.

«Θα ζητήσουμε με μανία και με πάθος για τον ασθενή να αποκλειστεί όποιος έχει διαπράξει αυτή την ανηθικότητα. Δεν θα δεχτούμε να προσφέρουν υπηρεσίες όσοι λειτουργούν απέναντι στην υγεία των πολιτών», υπογράμμισε, καλώντας παράλληλα το κοινό να καταθέσει οποιαδήποτε στοιχεία διαθέτει για παρόμοιες πρακτικές.

