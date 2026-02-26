Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες για ακτινοδιαγνωστικό κέντρο του ΓεΣΥ, οι οποίες έχουν φτάσει ενώπιον του προέδρου των διαγνωστικών κέντρων αλλά και της Επιτροπής Υγείας της Βουλής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που ανέδειξε ο σταθμός alpha προβάλλοντας και σχετικό βίντεο, μετά τις 8 το βράδυ το κέντρο, που εδρεύει στη Λευκωσία, φέρεται να δέχεται κατοικίδια για μαγνητικές τομογραφίες.

Το άτομο το οποίο έκανε την καταγγελία ανέφερε τα εξής,

«Πήρα τηλέφωνο για μαγνητική στον σκύλο μου και χωρίς πολλά-πολλά μου είπαν να πάω βράδυ, μετά τις 8.

Μου τόνισαν να μπω από την πίσω πόρτα για να μην με δει κανείς. Το κόστος ήταν 410 ευρώ και μου ζήτησαν να πληρώσω μόνο με μετρητά. Αν ήθελα να πληρώσω με κάρτα, η τιμή ανέβαινε στα 600 ευρώ. Η διαδικασία έγινε κανονικά στον ίδιο χώρο όπου απ’ όσο γνωρίζω εξυπηρετούνται ασθενείς κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτό που με ανησύχησε περισσότερο ήταν ότι μου δόθηκε η εντύπωση πως πρόκειται για κάτι που γίνεται συστηματικά και όχι κατ’ εξαίρεση».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα, ο γιος του ιδιοκτήτη του διαγνωστικού κέντρου είναι κτηνίατρος στο επάγγελμα και φέρεται να χρησιμοποιούσε παράνομα τις εγκαταστάσεις του πατέρα του για εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή των ασθενών.

Η καταγγελία έχει τεθεί και στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Υγείας της Βουλής.

Όπως τονίζεται, η προωθούμενη νομοθεσία για τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα θα διασφαλίσει μια για πάντα τον ξεκάθαρο διαχωρισμό χώρων για ζώα και ανθρώπους.