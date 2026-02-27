Συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είχαν την Παρασκευή οργανωμένα σύνολα αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων, στο Συντονιστικό Κέντρο ΖΗΝΩΝ, στην Λάρνακα, ώστε να ενημερωθούν για το πρόγραμμα εμβολιασμών και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Στο τέλος της συνάντησης ο κτηνίατρος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος της Ομάδας Αιγοπροβατοτρόφων Λεμεσού «Ο ποιμένας» ανέφερε πως ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους της ΕΕ για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

«Μας είπαν για τους εμβολιασμούς στα τρία χιλιόμετρα τους οποίους θα τελειώσουν για τα βοοειδή εντός της ημέρας ή εντός δύο ημερών και μετά θα ξεκινήσουν να εμβολιάζουν σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω από χοιροτροφεία τα αιγοπρόβατα ώστε να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο των χοίρων» πρόσθεσε.

Είπε ακόμη πως συζήτησαν για για το τι μέλλει γενέσθαι στις περιοχές στις οποίες μέχρι τώρα δεν εμφανίστηκε το νόσημα.

Σημείωσε πως οι εμπειρογνώμονες «ήταν επιφυλακτικοί και είπαν ότι θα μελετήσουν ξανά την υπόθεση σε 14 ημέρες ώστε να αποφασίσουν αν θα γίνει καθολικός εμβολιασμός του ζωικού πληθυσμού στην Κύπρο».

Διαβάστε επίσης: Αφθώδης πυρετός: «Νομικά & πολιτικά εσφαλμένη η δικαιολογία για μη εμβολιασμό»

«Το θέμα είναι αν εμείς θα δεχθούμε να εμβολιάσουν όλα τα ζώα στην Κύπρο και να μπούμε σε επιδημιολογικό στάτους όπως είναι οι Τουρκοκύπριοι και όπως είναι οι χώρες που δεν είναι τόσο ψηλά στην υγιεινή και στην κτηνιατρική πράξη στον κόσμο» συμπλήρωσε.

Ο Εκπρόσωπος της Ομάδας Ακάμα Πάφου, Νικόλας Χρόνης ανέφερε πως ενημερώθηκαν για τους εμβολιασμούς στη ζώνη εντός των τριών και δέκα χιλιομέτρων. «Εμείς σαν ομάδα Ακάμα βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή όπου η νόσος δεν έχει εξελιχθεί εκεί. Προς το παρόν δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο εμβολιασμού στην περιοχή μας» είπε.

Ανέφερε πως «δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις σήμερα από τους εμπειρογνώμονες και τους αρμόδιους για το εμβολιαστικό πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί στο μέλλον και θέλει ιδιαίτερα προσοχή το ζήτημα αυτό αν θα γίνει εμβολιασμός. Και χρειαζόμαστε σίγουρα ασφαλιστικές δικλείδες ως προς τη διάθεση των προϊόντων μας».