Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο φιλοξενήθηκε ο Μητροπολίτης ΓΟΧ Κιτίου, Γεράσιμος, με αφορμή την επίσκεψη σε φάρμα στους Τρούλους, η οποία προκάλεσε ανησυχίες και έρευνα της Αστυνομίας μετά από οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

Αρχικά ανέφερε ότι «λανθασμένα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση για εμάς και γι' αυτό η Ιερά Μητρόπολη είχε εκδώσει Δελτίο Τύπο για διευκρίνηση σχετικά με την επίσκεψή μας στην Εκκλησιαστική Μονάδα. Εμείς καλέσαμε το ποίμνιό μας σε μια σύναξη προσευχής στο Ναό του Άγιου Σπυρίδωνα στην Αραδίππου. Τελέσαμε αγιασμό και διαβάσαμε ευχές που προβλέπει η τάξη της Εκκλησίας».

Σχετικά με την παρουσία στη φάρμα, ανέφερε ότι «μετά από αυτές τις ευχές δώσαμε τον αγιασμό στους πιστούς και μας παρακάλεσε ένας κτηνοτρόφος να μεταβούμε στη μονάδα τους, στους Τρούλους, όπως και έγινε. Εμείς μεταβήκαμε σε μια και μόνο κτηνοτροφική Μονάδα, γνωρίζοντας και τηρώντας αυστηρώς όλα τα προβλεπόμενα την ιατρικά πρωτόκολλα».

Υπογράμμισε ότι «πριν την είσοδο στη μονάδα, περάσαμε δύο ελέγχους, Αστυνομίας και απολύμανσης. Όταν φτάσαμε στην μονάδα, πάλι εκεί έγινε η απολύμανση από τους ανθρώπους και αγιάσαμε εκεί τις εγκαταστάσεις τους. Δηλαδή, είναι λάθος αυτό που δημοσιεύτηκε ότι τελέσαμε τον αγιασμό εκεί. Αυτό είναι λάθος. Πήγαμε, μας απολύμαναν, αγιάσαμε και φύγαμε».

Τόνισε ότι «έγινε η έρευνα από την Αστυνομία. Η Υπουργός η ίδια δήλωσε ότι από τη στιγμή που οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν και ότι τηρήθηκαν τα μέτρα, δεν υπάρχει θέμα παραβίασης. Εμείς είχαμε επικοινωνία. Χθες επικοινώνησαν μαζί μας η Αστυνομία. Δώσαμε τα στοιχεία που έπρεπε να δώσουμε. Μετά δεν έχουμε κάποια άλλη επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία».

«Η Εκκλησία συνέχεια και διαχρονικά θα στέκεται δίπλα στον πονεμένο άνθρωπο. Εμείς τελούμε αυτό το έργο, θα είμαστε δίπλα από τους κτηνοτρόφους και καλούμε όλους σε σεμνότητα, σοβαρότητα αλλά και στήριξη των δοκιμαζομένων», είπε καταληκτικά.

