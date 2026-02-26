Με επίκεντρο την ανησυχία που έχει προκαλέσει ο αφθώδης πυρετός και τις σοβαρές επιπτώσεις της στον κτηνοτροφικό κόσμο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (25/2) έκτακτη σύναξη προσευχής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Αραδίππου, με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης ΓΟΧ Κιτίου.

Η σύναξη τελέστηκε μέσα σε κλίμα ευθύνης και ποιμαντικής μέριμνας, με σκοπό την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής και την πνευματική στήριξη των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται από την εξάπλωση της νόσου. Της ακολουθίας του Αγιασμού και της αναγνώσεως των ειδικών ευχών προεξήρχε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ.κ. Γεράσιμος, με τη συμμετοχή του εφημερίου π. Κυριακού και του Ιεροδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως π. Χρυσοστόμου.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας αναγνώσθηκαν οι καθιερωμένες ευχές της Εκκλησίας υπέρ προστασίας των ζώων και αποτροπής της ασθένειας, ενώ μετά το πέρας της τελετής ο Αγιασμός διανεμήθηκε στους παρισταμένους πιστούς και κτηνοτρόφους, ως σημείο ενίσχυσης και ελπίδας μέσα στη δύσκολη συγκυρία.

Στη συνέχεια, ο Πανιερώτατος, συνοδευόμενος από τον Ιεροδιάκονο, επισκέφθηκε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, όπου αγίασε τις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με τους παραγωγούς, ενημερούμενος εκ του σύνεγγυς για την κατάσταση που επικρατεί και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να προχωρήσουν σε ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των κτηνοτρόφων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας και να διαφυλαχθεί ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.

Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε ο Πανάγαθος Θεός, διά πρεσβειών του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Τρύφωνος, του Αγίου Μοδέστου και του Αγίου Μάμαντος, να προστατεύει τα ζώα, να ενισχύει όσους εργάζονται στον κτηνοτροφικό τομέα και να χαρίζει υγεία, δύναμη και υπομονή σε όλους τους δοκιμαζομένους.