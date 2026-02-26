Η οδική ασφάλεια απασχόλησε σήμερα την κοινοβουλευτική επιτροπή Μεταφορών.

Δύο εβδομάδες μετά από το δυστύχημα που κόστησε τη ζωή 26χρονης οδηγού σκούτερ, το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης χρήσης τους βρέθηκε ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής μεταφορών, με προτάσεις νόμου που θα αφορούν εισαγωγή, ασφάληση και χρήση των σκούτερ ενώ θα συμπεριλαμβάνουν τιμωρητικές ποινές από βαριά πρόστιμα μέχρι και κατάσχεση των οχημάτων.

«Είτε συνεχίζεται η ίδια κατάσταση με μικροαλλαγές, είτε πάμε σε ρυζικές λύσεις όπως αναστολή ή κατάργηση της νομοθεσίας μέχρι να γίνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα». Είπε σε δηλώσει του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών Αλέκος Τρυφωνίδης.

Μικροατυχήματα και κομφούζιο

Για παραβίαση της νομοθεσίας που προβλέπει άμεση μετακίνηση των οχημάτων που ενεπλάκησαν σε μικροδυστυχήματα κατηγόρησε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφού ζητούν από τους πελάτες τους να μην μετακινούν τα οχήματα τους μέχρι την άφιξη εκπροσώπου τους.

«Όχι μόνο είναι προκλητική αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να αφήσουμε να διατηρηθεί». Ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προανήγγηλε κατάθεση νομοσχεδίου που θα επιβάλλει πρόστιμο στις ασφαλιστικές εταιρείες όταν δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία.

«Προσοχή κάμερες»

Υπουργείο Μεταφορών, Αστυνομία Κύπρου και Νομική Υπηρεσία αμφισβήτησαν την χρησιμότητα πρότασης νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου που θα επιβάλλει στην κυβέρνηση να δημοσιεύει επί καθημερινής βάσεως τις περιοχές όπου θα τοποθετούνται κάμερες για παραβίαση του όρου ταχύτητας.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κατηγόρησε την εκτελεστική εξουσία για μη συνεργασία με τη βουλή η οποία μετατρέπει τη σχέση τους σε ανταγωνιστική.

Η συζήτηση και για τα τρία θέματα θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.

