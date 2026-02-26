Τις πρόνοιες νομοσχεδίου της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση του θεσμού των συμβασιούχων οπλιτών, οι οποίες περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις, ευκαιρίες ανέλιξης και παράσταση του ηλικιακού ορίου υπηρεσίας, συζήτησε την Πέμπτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, παρουσία του Υπουργού Άμυνας, Βασίλη Πάλμα.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος τη συνεδρίας, ο κ. Πάλμας επανέλαβε ότι για το Υπουργείο Άμυνας η επίλυση ή απάμβλυνση όλων ανεξαιρέτως των ζητημάτων που απασχολούν το προσωπικό αποτελεί προτεραιότητα και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εντάσσονται όλες οι ενέργειες για την αναβάθμιση του θεσμού των συμβασιούχων οπλιτών.

«Ως Κυβέρνηση, και σε συνεργασία ασφαλώς και με την Βουλή των Αντιπροσώπων και τα κόμματα τα οποία στηρίζουν την Κυβέρνηση, πραγματοποιήσαμε ενέργειες προς την κατεύθυνση για την αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακα στον ΣΥΟΠ από Α1 σε Α2 και την αντίστοιχη χορηγία προσαύξησης για κάθε έτος, καθώς και την χορηγία μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας το οποίο καθορίστηκε στα 100 ευρώ και για αριθμό ΣΥΟΠ που υπηρετούν στα ειδικά καθήκοντα στα 200 ευρώ», εξήγησε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι στο ίδιο πλαίσιο το Υπουργείο συνέχισε να εργάζεται συστηματικά σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τόσο την επαγγελματική προοπτική του προσωπικού όσο και τη θεσμική σταθερότητα της Εθνικής Φρουράς.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη προχωρήσει η αύξηση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος σε όλους τους ΣΥΟΠ από 100 σε 150 ευρώ, καθώς και σε όσους υπηρετούν στις δυνάμεις καταδρομών, στις ομάδες υποβρυχίων καταστροφών στα τμήματα αποναρκοθέτησης και στους νοσηλευτές από 200 σε 250.

«Η πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, αναβαθμίζει περαιτέρω τον θεσμό με παράταση της υπηρεσίας των συμβασιούχων οπλιτών μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας τους αντί μέχρι το 42ο έτος, ώστε να διατηρείται στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς πολύτιμο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και με θεσμοθέτηση αξιοκρατικής διαδικασίας μετεξέλιξής τους σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς με γραπτές εξετάσεις και αντικειμενικά κριτήρια, με δυνατότητα ανέλιξης μέχρι τον βαθμό του αρχιλοχία, στην κλίμακα δηλαδή Α8», συμπλήρωσε σχετικά

Κλείνοντας, ο κ. Πάλμας ευχαρίστησε την Επιτροπή Άμυνας «για τη διαχρονική συνεργασία και για την υιοθέτηση της πρότασης της Κυβέρνησης» αναφορικά με την αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ.

«Αναμένουμε ως Υπουργείο, ως Κυβέρνηση στην Ολομέλεια της Βουλής να υπάρξει η ίδια αντιμετώπιση με την Επιτροπή Άμυνας, ούτως ώστε να εγκριθούν αυτές οι τροποποιήσεις οι οποίες επιφέραμε στο θεσμό των ΣΥΟΠ», κατέληξε.

Ερωτηθείς αν υπήρχε κάποια εξέλιξη σχετικά τις έρευνες για κλοπή των εκρηκτικών, ο κ. Πάλμας είπε ότι το μέρος της εσωτερικής έρευνας ολοκληρώθηκε και ότι το ΓΕΕΦ εξετάζει τις ενδεχόμενες κυρώσεις τις οποίες θα υποστούν στελέχη που φέρουν ευθύνη για την απώλεια των εκρηκτικών.

Αναφορικά με το ποινικό κομμάτι, το οποίο, όπως είπε, είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι ο θεσμός των ΣΥΟΠ είναι καθοριστικής σημασίας για την επιχειρησιακή ικανότητα και το αξιόμαχο της Εθνικής Φοράς, ειδικά αυτές τις δύσκολες περιόδους που περνάει η χώρα.

«Είναι γι' αυτό που από την πλευρά της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής θέλουμε να συγχαρούμε τον Υπουργό Άμυνας και την Κυβέρνηση για το γεγονός ότι μία σειρά από διαχρονικές προτάσεις των μελών της Επιτροπής Άμυνας σχετικά με την αναβάθμιση του θεσμού, έτσι ώστε να καταστεί πιο ελκυστικός και να μπορέσει να είναι πιο αποδοτικός, έχουν ήδη υλοποιηθεί», ανέφερε στη συνέχεια.

«Εύχομαι και ελπίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα συμπληρωματικές ενδεχομένως προτάσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο όχι μόνο το θεσμό των συμβασιούχων οπλιτών, αλλά γενικά του στελεχειακού δυναμικού της Εθνικής Φοράς, έτσι ώστε η Εθνική Φορά να μπορεί να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια και αξιοπιστία στα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει αυτή την περίοδο», κατέληξε.

Με τη σειρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης καταγράφεται θετικά η δυνατότητα παραμονής μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας τους, όπως και η αύξηση των απολαβών, καθώς και πρωτίστως η δυνατότητα με την εξέλιξή τους στους συμβασιούχους υπαξιωματικούς, το οποίο, όπως είπε, ήταν και θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού από το 2021, η οποία τέθηκε γραπτώς στο Υπουργείο Άμυνας τότε, και θέση της προηγούμενης Κυβέρνησης από τον Δεκέμβριο του 2022.

«Με τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε για τον θεσμό και προς αποφυγή του οποιουδήποτε κινδύνου λόγω της αύξησης του ορίου ηλικίας τονίζουμε εμφαντικά την ανάγκη για συνεχή ανανέωση του θεσμού και αύξηση των προβλεπόμενων θέσεων για τους ΣΥΟΠ. Ταυτόχρονα η Εθνική Φρουρά και το Υπουργείο Άμυνας πρέπει να ετοιμάσουν σχέδιο αποτελεσματικής επιχειρησιακής διάρθρωσης του προσωπικού έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το όφελος από την εξέλιξη αυτή, και προς όφελος της επιχειρηματικής επάρκειας και ετοιμότητας», κατέληξε.

Σε σύντομη δήλωσή του, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, είπε ότι το νομοσχέδιο για τους ΣΥΟΠ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα ενισχύσει ουσιαστικά και σημαντικά τις δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς.

«Ενδεχομένως αυτό να γινόταν από την έναρξη του θεσμού του ΣΥΟΠ αλλά έστω και τώρα διορθώνει τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, εξέφρασε ικανοποίηση για το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή και τους κανονισμούς που αφορούν τους συμβασιούχους οπλίτες ΣΥΟΠ.

«Με τις εισηγήσεις του Υπουργού Άμυνας και της Κυβέρνησης γίνεται ένα σημαντικότατο βήμα ώστε οι συμβασιούχοι οπλίτες να διασφαλιστεί η ανέλιξή τους, η συγκεκριμενοποίηση της αφυπηρέτησής τους, αλλά και η μισθολογική τους ανέλιξη», ανέφερε στη συνέχεια.

«Η αφυπηρέτηση μέχρι τα 57 που αφυπηρετούν όλοι οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί στο στράτευμα, η μετεξέλιξή τους μετά τα 10 χρόνια μετά από εξέταση στον βαθμό του ΣΥΠ και η προαγωγή τους σε αρχιλοχία και στην κλίμακα Α8, καθώς και η παροχή σύνταξης στους συμβασιούχους οπλίτες παρέχουν όλα εκείνα τα απαραίτητα εχέγγυα ούτως ώστε να καλυφθούν οι επόμενες 700 θέσεις που είναι κενές, να στελεχωθεί σωστά η Εθνική Φρουρά και να αυξηθεί η επιχειρησιακή της ικανότητα», σημείωσε περαιτέρω.

«Θα στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια του Υπουργού Άμυνας και της Κυβέρνησης γιατί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και καλύπτει όλες τις ανησυχίες των οπλιτών μαζί και με τις πρώτες 250 θέσεις για μονιμοποίηση. Πεδίο δόξης λαμπρό για τα επόμενα χρόνια να βελτιώσουμε και να δούμε και οποιαδήποτε προβλήματα θα παρουσιαστούν στο μέλλον. Είναι ένα σημαντικότατο βήμα για την Εθνική Φρουρά αλλά και για τους συμβασιούχους οπλίτες», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης: Επ. Εσωτερικών: Ζήτησε ψήφιση νομοθεσίας για αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς

Πηγή: ΚΥΠΕ