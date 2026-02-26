Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας ανακοίνωσε ότι «ξεκίνησε και προχωρεί με ταχείς ρυθμούς τις εργασίες κατασκευής δεξαμενών απολύμανσης τροχών (τροχόλουτρα), όχι μόνο στην Κτηνοτροφική Περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Φρενάρους, όπως προβλέπουν οι οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αλλά και στις Κτηνοτροφικές Ζώνες των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δερύνειας και Αχερίτου».

Στόχος, αναφέρει, «είναι η έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη όλων των κτηνοτρόφων της περιοχής, με κάθε διαθέσιμο μέσο, για τη θωράκισή τους έναντι της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού και την προστασία της τοπικής παραγωγής και της δημόσιας υγείας».

Παράλληλα, «στην Κτηνοτροφική Περιοχή Φρενάρους, ο Δήμος, σε συνεννόηση με το Τμήμα Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προχώρησε στην αποκοπή των οδών που οδηγούν στην περιοχή, πλην των δύο σημείων όπου κατασκευάζονται οι δεξαμενές απολύμανσης τροχών, με στόχο τον αυστηρό έλεγχο της πρόσβασης και τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης της ασθένειας», σημειώνεται.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, «από την πρώτη στιγμή ο Δήμος στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δοκιμάζονται έντονα από την απειλή του αφθώδους πυρετού", επισημαίνοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν περιορίζεται στις ελάχιστες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κρατικές οδηγίες, "αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και επεκτείνει τα μέτρα προστασίας και σε άλλες κτηνοτροφικές ζώνες».

Τόνισε, επίσης, ότι «όταν διακυβεύεται η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα απαιτείται άμεση και αποφασιστική δράση, εκφράζοντας την άποψη ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε κεντρικό επίπεδο δεν επαρκούν για να καλύψουν το μέγεθος του κινδύνου και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο συντονισμένη, ουσιαστική και έγκαιρη στήριξη από το κράτος, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αποζημιώσεων».

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας «παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και καλεί όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να τηρούν αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας», σημειώνεται.

Διαβάστε επίσης: Καταγγελία κτηνοτρόφου: Θέλουν να θανατώσουν ζώα χωρίς αφθώδη πυρετό (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: ΚΥΠΕ