Σε σοβαρή καταγγελία προς το SigmaLive προχώρησε κτηνοτρόφος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε διαδικασία θανάτωσης κοπαδιού αιγοπροβάτων, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, τα ζώα είναι ασυμπτωματικά και δεν παρουσιάζουν καμία ένδειξη ασθένειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ζώα βρίσκονται σε μάντρα συγγενικού του προσώπου, η οποία είναι πλήρως απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Όπως υποστηρίζει, παρότι διενεργήθηκαν έλεγχοι σε όλες τις μάντρες της περιοχής, ο ίδιος δεν έλαβε το έγγραφο που να πιστοποιεί ότι τα αιγοπρόβατά του είναι αρνητικά στον αφθώδη πυρετό. «Θέλουν να θανατώσουν ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα. Η δικαιολογία που μας είπαν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι ότι έχουν εμφανίσει αφθώδη πυρετό στο παρελθόν, γι’ αυτό δεν εμφανίζουν σύμπτωμα, όμως μεταδίδουν. Θέτω το εξής ερώτημα: Αφού τα ζώα μας είχαν αφθώδη πυρετό στο παρελθόν χωρίς να προσδιορίζουν πότε ακριβώς, γιατί δεν μετέδιδαν την ασθένεια τότε και την μεταδίδουν τώρα;»

Πρόσθεσε ότι «Προσπαθούν να προσεγγίσουν μάντρες για να προχωρήσει η θανάτωση σήμερα. Είναι κρίμα, αντί να προσπαθούν να τα προστατέψουν με εμβολιασμό, θέλουν να τα θανατώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, διερωτήθηκε: «Έχουμε 1.500 αιγοπρόβατα. Γιατί δεν μας δίνουν το πιστοποιητικό του αρνητικού τεστ, ενώ στις άλλες μάντρες που είναι θετικές το δίνουν;».

Επιπλέον, σε έντονο ύφος, ανέφερε ότι σε μάντρα της περιοχής με βοοειδή τα οποία, κατά τον ίδιο, «κολλούν πιο εύκολα» δεν προτίθενται οι Αρχές να προχωρήσουν σε θανάτωση. Όπως είπε, διερωτάται κατά πόσο εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα.

Στο βίντεο που απέστειλε, διακρίνονται λάκκοι δίπλα σε μάντρες εντός κατοικημένης περιοχής. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιοι «δεν έχουν ιδέα» πού πρέπει να θάβονται τα ζώα και διερωτάται: «Έχουν αναλογιστεί τις συνέπειες σε κάποια χρόνια; Τη δυσοσμία σε κατοικημένη περιοχή;».

