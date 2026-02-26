Αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές ενοικίασης κρεβατιών και ομπρελών στις παραλίες της Αγία Νάπα, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο SigmaLive ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών, Χρίστος Ζανέττος.

Όπως ανέφερε, η τιμή ενοικίασης της ξαπλώστρας διαμορφώνεται πλέον στα 3,50 ευρώ, ενώ η ομπρέλα θα κοστίζει 3,00 ευρώ. Ο κ. Ζανέττος εξήγησε ότι τα τέλη παρέμειναν αμετάβλητα για περισσότερο από δύο δεκαετίες και η αναπροσαρμογή κρίθηκε αναγκαία μετά την αύξηση του ΦΠΑ, η οποία επιβάρυνε οικονομικά τις τοπικές αρχές.

Διευκρίνισε ότι πρόκειται για τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές που μπορεί να επιβάλει κάθε δήμος, διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα να καθορίσει χαμηλότερες χρεώσεις.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι με την ενοικίαση εξοπλισμού οι λουόμενοι απολαμβάνουν δωρεάν πρόσβαση σε ντους, τουαλέτες και αποδυτήρια, οι οποίες λειτουργούν στις περισσότερες παραλίες του Δήμου Αγίας Νάπας.

Αναφορικά με τις υποδομές, τόνισε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει στη δημιουργία και αναβάθμιση εγκαταστάσεων σχεδόν σε όλες τις παραλίες, καθώς και στην αντικατάσταση παλαιών κρεβατιών και ομπρελών με νέο εξοπλισμό, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

