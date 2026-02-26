Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε ανακοίνωση αναφέρει ότι την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και τοπική ώρα 23:54 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 1 χιλιόμετρο βόρεια του χωριού Νατά της επαρχίας Πάφου, με εστιακό βάθος 22 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού και αντιληπτός στην επαρχία Λευκωσίας (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/95847/event).

H πληροφόρηση για τη σεισμικότητα του χώρου της Κύπρου δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και www2.gsd-seismology.org.cy .

Διαβάστε επίσης: Σεισμική δόνηση στην Κύπρο - Ποιο ήταν το επίκεντρο