Σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση ήταν μεγέθους 3,5 Ρίχτερ.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 34 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Λεμεσού και 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πισσουρίου. Το εστιακό βάθος ήταν 16 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός ήταν αισθητός κυρίως στην επαρχία Πάφου και Λεμεσού.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 16 sec ago in #Cyprus.
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.