Σεισμός σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση ήταν μεγέθους 3,5 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 34 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Λεμεσού και 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πισσουρίου. Το εστιακό βάθος ήταν 16 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός ήταν αισθητός κυρίως στην επαρχία Πάφου και Λεμεσού.