Ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας, αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ο τέως πρόεδρος της ΚΟΠ, Γιώργος Κούμας, μετά την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να καταχωρήσει ποινικής υπόθεσης εναντίον του, αναφορικά με ενδεχόμενο ασυμβίβαστο.

Στο κατηγορητήριο σε βάρος του, περιλαμβάνονται κατηγορίες που αφορούν σε δύο νομοθεσίες:

- στον περί καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων νόμο,

- και στην νομοθεσία περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ποινική υπόθεση καταχωρίσθηκε και εναντίον δύο εταιρειών του Γιώργου Κούμα.



Διαβάστε επίσης: Τσάκωσαν 75χρονο με παράνομα καπνικά στη Νεκρή Ζώνη - Πρόστιμο 13.000 ευρώ



Πηγή: riknews